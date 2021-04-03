Denizanasına benzeyen gök cismi keşfeildi
Astronomlar uzayda radyo dalgaları yayan ve devasa bir denizanasına benzeyen şaşırtıcı bir gök cismi keşfetti.
Uzayda, FM radyo frekanslarında yayın yapan ve dev bir denizanasına benzeyen bir alan keşfedildi. Ancak astronomların gerçekten şaşırtıcı bulduğu şey bu değil. Keşfin en dikkat çekici özelliği, yüksek frekanslarda yayın yapmıyor olması. Yaydığı radyasyon, benzerlerine göre yüksek frekanslara çıkıldığında binlerce kat hızla düşüyor.
Çoğu çalışma, yaklaşık 1.4 Gigahertz frekanslarında gerçekleştiriliyor. Daha düşük frekans aralığına girme yeteneğine sahip cihazlar genellikle çok hassas değil. Yakın zamanda devreye giren, daha düşük frekansları alan tesisler evrene daha açık gözlerle bakmamızı sağlıyor. Bu sayede bazıları gerçekten şaşırtıcı boyutta gök cisimlerini görebiliyoruz.
Curtin Üniversitesi doktora öğrencisi Torrance Hodgson, bu en son örneği Murchison Widefield Array (MWA) ile Abell 2877 galaksi kümesini incelerken buldu. Hodgson, "Verilere baktık ve frekansı düşürdükçe hayaletimsi denizanası benzeri bir yapının başladığını gördük" diyor. Ancak yaklaşık 200 MHz'in üzerinde, görüntü bir anda kayboluyor. Nesne astronomlar tarafından USS Jellyfish (Ultra Dik Spektrum Denizanası) olarak adlandırıldı.
Kaynak: CHIP Online
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