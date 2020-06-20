Denize vuran balıkları toplayıp evlerine götürdüler

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde binlerce ölü balık kıyıya vuran balıkları görenler şaşkınlıklık yaşadı. Bazı yurttaşlar ise kıyıya vuran balıkları evlerine götürdü.

İHA
20 Haziran 2020 Cumartesi, 19:42
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Deniz ve Çevlik mevkisinde sahile vuran balıkları görenler şaşkınlık yaşadı. 

Sahile vuran balıkların ne zaman ve neden öldükleri belirlenemezken, bazı yurttaşlar ise denizin içinden balıkları toplayarak evlerine götürdüğü görüldü.


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