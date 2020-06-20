Denize vuran balıkları toplayıp evlerine götürdüler
Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde binlerce ölü balık kıyıya vuran balıkları görenler şaşkınlıklık yaşadı. Bazı yurttaşlar ise kıyıya vuran balıkları evlerine götürdü.
Deniz ve Çevlik mevkisinde sahile vuran balıkları görenler şaşkınlık yaşadı.
Sahile vuran balıkların ne zaman ve neden öldükleri belirlenemezken, bazı yurttaşlar ise denizin içinden balıkları toplayarak evlerine götürdüğü görüldü.
Video Haberler
- Dolandırıcılık iddiasına feci dayak kameralara yansıdı
- 'Yarım bıraktığı işi tamamlayacak..Lütfen beni kurtarın'
- Büyükçekmece'de korkunç olay! Feci şekilde can verdi
- Beni arayıp sormayın demişti... Ölü bulundu
- Evden çalışmaya devam edilmeli mi? 5 öneriyi açıkladı!
- Mağazada birbirlerine girdiler! Kavga anı kamerada
- Doğduğu günden beri saçını hiç kestirmeyince gündem oldu
- Dehşete düşüren anlar... Ölümle dans kamerada
- Hortum paniği kamerada
- Sağanak yağış İstanbul'u olumsuz etkiledi