Denizli'de Atatürk büstünü söküp kendisini polise ihbar eden kişi tutuklandı

20 Aralık 2020 Pazar, 13:51

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devriye gezen polis ekibinin yanına giden Muhterem A. (31), Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulunun bahçesindeki Atatürk büstünü kaidesinden sökerek çöpe attığını ve iş yerinin duvarında asılı Türk bayraklarını keserek yere indirdiğini söyledi.





Polis ekipleri, ihbar konusu okulun bahçesi ve iş yerinin önünde yaptıkları incelemede kaidesinden sökülmüş büstü ve Türk bayraklarını gördü.

Gözaltına alınan Muhterem A, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhterem A. sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

"SİNİRLENDİĞİM İÇİN KIRDIM"

Zanlının ifadesinde "büstü sinirlendiği için kırdığını" söylediği ve tutarsız açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

Muhterem A'nın kentteki lisede hizmetli olarak görev yaptığı ve geçen hafta istifa ettiği belirtildi.

"MASKE ŞİRKTİR"

Muhterem A., emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Maskeyi çıkartın. Maske takmak Allah'a şirktir. Maske takmayın" dedi. Ardından da Muhterem A., maskesini aşağıya indirdi. Polis ekiplerince uyarılan Muhterem A. daha sonra maskeyi uygun şekilde taktı.