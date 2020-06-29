Denizli'de define ararken dinamit patlatan bir kişi hayatını kaybetti
Denizli'de define arayan Dursun Alcıl, içinde bulunduğu mağarada dinamit patlatıp, kayalıklardan aşağıya yuvarlanarak hayatını kaybetti.
Olay, Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana geldi. Uşak’ta yaşayan Dursun Alcıl, Çivril sınırlarındaki ormanlık alana define aramaya gitti. Alcıl'dan uzun süre haber alamayan yakınları jandarmaya başvurdu.
KAYALIKLARDAN AŞAĞIYA YUVARLANMIŞ
Alana giden ekipler ekipler yaklaşık yedi saatlik arama kurtarma çalışmasının sonrası 61 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaştı. Dursun Alcıl'ın hayatını kaybettiği olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre mağara şeklinde bulunan kısımda dinamit patlatıldığı ve kayalıklardan aşağıya yuvarlandığı belirlendi.
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