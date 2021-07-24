Otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 20:15

A.O.K idaresindeki 20 AEL 059 plakalı yolcu midibüsü, Denizler-Baklan kontrolsüz kavşakta A.D'nin kullandığı 20 NE 795 plakalı otomobille çarpıştı.

Midibüs çarpmanın etkisiyle refüje yan yatarak durabildi.

MİNİBÜSTE 17 YOLCU VARDI

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada midibüste bulunan 17 yolcu ekipler tarafından ön cam kırılarak tahliye edildi.

Hafif şekilde yaralandığı belirlenen 5 yolcu ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.



