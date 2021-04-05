Denizli'de tüfekle vurulmuş 2 leylek ölü bulundu
Denizli'nin Çal ilçesinde, göç eden iki leylek tüfekle vurularak katledildi. Jandarma, leylekleri vuran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Hançalar Mahallesi’nde yaşayan Ali Boyacı, öğle saatlerinde Karakavaklar mevkisinde koyun otlattığı sırada iki leyleğin hareketsiz olduğunu fark etti. Boyacı, yaptığı incelemede leyleklerin ölü olduğunu gördü.
Leyleklerin tüfekle vurulup, öldürüldüğünden şüphelenen Boyacı, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gönderilen veteriner hekim, leyleklerin tüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etti.
Jandarma, yaptığı incelemede leyleklerin ölü bulunduğu alanlarda boş mermi kovanları buldu. Jandarma ekipleri, otomobille kaçtıkları belirtilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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