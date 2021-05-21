Denizli’deki kekik tarlaları taş ocağı ve otoban uğruna yok ediliyor

21 Mayıs 2021 Cuma, 12:48

Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca doğal kekiğin başkenti Güzelpınar’daki taş ocağı inşaatı nedeniyle yapılan yüzlerce ağaç kıyımını gündeme taşıdı.

Konu, Cumhuriyet’in Ege’si olarak bizim gazetemizde de haberleştirildi.

Daha önce AKP’nin Datça’da, Milas’da, Bodrum’da hatta İkizdere’de çevre ile ilgili yaşattığı sıkıntıları köşeme taşımıştım.

Her zaman söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim.

Bu parti iktidara geldiği günden beri maalesef ülkenin ormanlarını, su kaynaklarını, madenlerini, kıyılarını patronların yağmasına açmakta ve Türkiye’nin doğal zenginliklerini telafisi mümkün olmayacak şekilde tahrip etmektedir.

Milas’ta olduğu gibi burada da “ÇED gerekli değildir” muamması mevcut.

Üstelik 3 Mayıs 2021 tarihinde, henüz daha valilik tarafından “ÇED gerekli değildir” kararı verilmeden ağaç kesim işi şartnamesi yapılmış, valilik kararı beklenmeden ağaç kesimi başlamıştır.

4 Mayıs 2021’de valilik tarafından “ÇED gerekli değildir” kararı verilip muhtarlığa 7 Mayıs 2021 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Ne yazık ki 30 günlük itiraz süresi 7 Haziran 2021 tarihinde dolacak olmasına rağmen 13 Mayıs 2021 tarihinde köylülerin haberi yokken ağaç kıyımı için çalışmalar başlatılmış.

Ey Akp!

Bu alelacele ağaç kıyımına başladığın yer neresi sen biliyor musun?

Bilmiyorsan kısaca anlatayım sana.

Burası Türkiye’nin doğal kekik ihracatının yüzde 80’inin gerçekleştirildiği yer.

Ayrıca yabancı madde, gübreleme, ilaçlama olmaksızın üretilen ve yüzde yüzü ihraç edilen doğal kekiğin ülkemizdeki ana ocağı.

Sakın ana ocağını bilinçaltınızdaki taş ocağı ile karıştırmayasınız.

Aynı şeyi birkaç sene önce de denediniz.

Çok şükür ki o zaman vatandaşlarımızın girişimiyle durdurulmuştu.

Şimdi yine bir yerlerden “Acaba olur mu?” diyerek el uzatıyorsunuz.

Bu sefer biraz daha ileri giderek vatandaşın itiraz hakkı süresi dolmadan talana başlıyorsunuz.

Ayıptır, günahtır…

Bakın bu yaptığınız yüzyıllık ağaçları, güzelim kekik tarlalarını kısaca doğayı mahvetmektir.

Otoyola dolgu malzemesi çıkarmak için güzelim doğayı yok etmeye değer mi Allah aşkına?

On bin yıldır tarihsel, kültürel varlıklarımıza ve uygarlıklara ekonomik ve sosyal yaşama ev sahipliği yapan Büyük Menderes Havzası içerisindeki bu kekikleri otoyola dolgu malzemesi için yok edilmesine asla geçit vermeyeceğiz.

Cumhuriyet’in Ege’si olarak sadece Ege Bölgesi değil, bu güzel vatanın her bir köşesinde yapılacak yahut yapılmaya başlanan, çevreyi yok edecek, insanımıza zarar verecek her projenin takipçisi olacağız.