Denizlispor'a hayat veren puan

29 Kasım 2020 Pazar, 12:07

Süper Lig'de üst üste 3 yenilginin ardından son şampiyon Medipol Başakşehir deplasmanında 3-0 geriye düşüp pes etmeyerek 3-3 beraberliği uzatma dakikalarında kurtaran Yukatel Denizlispor, düşme hattından çıkamasa da kritik beraberlikle büyük moral kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Manchester United deplasmanından dönen güçlü rakibi karşısında son 30 dakikaya 3-0 mağlup durumda giren yeşil-siyahlı ekip, 62'nci dakikada Özer'le umutlanıp, 90+2'de Rodallega'nın golü ve 90+4'te Murawski'nin penaltısıyla altın değerinde 1 puan kazandı.

Alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor'da Başakşehir deplasmanında takımın başında sahaya çıkan Antrenör Kenan Atik, "Başakşehir gibi bir takıma 3-0 gerideyken 3 gol atıp beraberliği yakalamak büyük moral oldu. Oyuncularımız, taraftarlarımıza ve bize güvenen Denizli halkına bu güvenlerinin boşa çıkmadığını gösterdiler. Denizlispor onuruyla, şerefiyle kendine yakışan futbolu oynamak için mücadele eder. Kazanırız, kaybederiz fark etmez. Bugün en azından ligin en iyi takımlarında birine karşı 3-0'dan geri dönmek sevindirici. İşimiz bitmedi. Ligde kıran kırana mücadele var. Denizlispor'u daha iyi yerlere çıkarmak için çabalayacağız" açıklamasını yaptı.