Denizlispor'dan Fenerbahçe'ye 2006 göndermesi
Ligin 11'inci haftasında 6 Aralık Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Yukatel Denizlispor, rakibine sosyal medya hesaplarından paylaştığı 14 yıl önceki tarihi maçın videosu ile gönderme yaptı.
Ligin 11'inci haftasında 6 Aralık Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Yukatel Denizlispor, rakibine sosyal medya hesaplarından paylaştığı 14 yıl önceki tarihi maçın videosu ile gönderme yaptı. Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medya hesaplarından dün akşam saatlerinde 14 Mayıs 2006'da Denizli Atatürk Stadı'nda 1-1 sonuçlanıp Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden son hafta maçının görüntüleri, "Hatırla" başlığıyla paylaşıldı.
Kanarya'nın şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı unutulmaz maçın Denizlispor tarafından pazar günkü mücadele öncesi tekrar hatırlatılması sosyal medyada gündem oldu. Paylaşıma çok sayıda Fenerbahçe ve Denizlisporlu taraftarın yorum yaptığı görüldü. Bazı Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çeken gönderi yaklaşık 1 saat sonra Denizlispor'un tüm hesaplarından kaldırıldı. 2010 yılında Süper Lig'den düşen Denizlispor, geçen sezon 9 sene sonra lige dönmüştü. İki takımın geçen sezon yıllar sonra Denizli'de oynadığı ilk lig maçını Fenerbahçe 2-1 kazanmış, rövanş 2-2 sonuçlanmıştı. Paylaşım daha sonra geri çekildi.
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