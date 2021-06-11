Denizlispor'un tesislerindeki doğal gaz borç nedeniyle kesildi
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen Denizlispor'da faturaların ödenmemesi sebebiyle tesislerdeki doğal gaz kesildi.
Mali krizin derinleşmeye başladığı borç batağındaki Ege ekibinde henüz başkan adayı bulunamazken, profesyonel takım ve U19 akademi takımının çalışmalarını yaptığı Haluk Ulusoy Tesisleri'nde ödemelerin yapılmaması nedeniyle doğal gaz kesildi.
Bu nedenle ligleri devam eden U19 takımının oyuncularına bir haftadır yemek verilemediği öğrenildi. Futbolcuların tesiste sıcak su olmadığı için antrenman sonraları duş alamadıkları ifade edildi.
Diğer taraftan, kulüp personelinin de 3 aydır maaşlarını alamadığı ortaya çıktı. Süper Lig'den düştükten sonra karanlık bir tabloyla karşı karşıya kalan Denizlispor'da alacakları ödenmediği için tek taraflı fesihle ayrılan kadronun önemli isimlerinden sonra takımda yalnız 6 as futbolcu kalmıştı.
Geçmişe dönük futbolcu alacakları nedeniyle transfer yasağı da gelen Denizlispor'da ilk etapta acil ödenmesi gereken tutarın 17.5 milyon TL olduğu belirtildi.
ÜSTEK VE ATİLLA İSİMLERİ GEÇİYOR
Kongreye günler kala aday bulamayan, adaylıklarını açıklayan isimlerin de kötü mali tablo nedeniyle birer birer çekildiği Denizlispor'da eski başkanlardan Mustafa Üstek ve eski yöneticilerden Taner Atilla'nın isimleri adaylık için geçiyor. Denizlispor'un 1'inci Lig'de şampiyon olduğu 2018-2019 sezonunun ilk yarısında başkanlık yapan Mustafa Üstek'in kendisine gelen adaylık baskılarına sağlık sorunlarını gerekçe göstererek olumsuz yanıt verdiği, başkanlık için eski yönetiminden Taner Atilla'yı önerdiği belirtildi. Atillla'nın ise başkanlığın Üstek'e yakışacağını bildirdiği öğrenildi.
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