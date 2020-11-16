“Deprem riskine karşı okullardaki tedbirleri arttırmalıyız”

16 Kasım 2020 Pazartesi, 12:29

DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Zeynep Dereli, olası deprem riskine karşı okullardaki tedbirlerin arttırılması gerektiğini vurgulayarak, depremin siyaset üstü ele alınması gerektiğini söyledi. Zeynep Dereli, “Artık şapkamızı önümüze koymanın ve hep beraber çözümü bulmanın zamanı. Tüm yapılarımızın depreme hazır olması gerekiyor. Bu anlamda en önemli yapıların başında da okullarımız geliyor. Acil bir durum tespit çalışması yapılmalı. Yapıların depreme dayanıklılığının tespiti, dayanıklı olmayanların dayanıklı hale getirilmesi veya yıkılarak yenilerinin yapılması için gereken tüm çalışmalar yapılmalı” dedi.

"ÖĞRENCİLERİN HAYATINI RİSKE ATAMAYIZ”



İstanbul’da 3 bin 790’ı özel, 3 bin 647’si devlet okulu olmak üzere toplam 7 bin 437 okul bulunduğunu vurgulayan Dereli,“ 1999’dan önce inşa edilen ve Deprem Güvenlik Analizleri’ne göre riskli olduğu belirlenen 283 okul yıkılıp inşa edildi. Okulların 800’ü güçlendirildi. 47 okulun yapımı devam ediyor, 64’ünün güçlendirilmesine, 31’inin de yapımına başlanacak. 1999’dan önce yapılmış, 38 yurt ve bin 153 okul binası depreme karşı güvenli hale getirildi. 1999 depremi öncesi bina sayılarıyla ilgili bir bilgi yok ancak verilen rakamlara göre 1360 civarında okul bulunuyor. Güçlendirilmesi ve yapımına başlanacak 95 okul da yenilenenler arasında kabul edilse bile yaklaşık 130 okul için henüz bir çalışma yapılmamış görünüyor. İstanbul genelinde yaklaşık 7437 okulda, 3 milyon 712 bin 838 öğrenci okuyorsa, bir oranlama yapıldığında güçlendirme bekleyen okullarda tahminen 50 binin üzerinde öğrenci var. Bu rakamlara 1999 sonrası yapılıp da hasarlı olanlar dahil değil. Acil bir durum tespit çalışması yapmak ve mevcut yapılan çalışmaları hızlandırmak şart. Öğrencilerin hayatını riske atamayız” ifadelerini kullandı.

“OKULLARDA AFET DURUM YÖNETİMİ EĞİTİMİ VERİLMELİ”

Okulların depreme dayanıklılığını arttırmak için bina güçlendirme çalışmaları ya da yeni bina inşaları yapılması gerektiğini söyleyen Zeynep Dereli, “Eğitim Reformu Girişimi tarafından hazırlanan Eğitim Ortamları Raporunda bu konuya detaylı olarak değinildi. Ama bence en dikkat çeken husus okulların depreme dayanıklılığı noktasında ele alınan tespitler. Ne yazık ki MEB 2019-2023 Stratejik Planı’nda bulunan 7 amaç ve 24 hedef arasında fiziksel güvenlikle doğrudan ilişkili bir madde bulunmuyor. MEB 2019 Yılı Performans Programı’nda ve MEB 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda doğrudan okul binalarının güvenliğini ilgilendiren bir faaliyet bulunmuyor. Kısaca, üst politika belgelerinde, okul güvenliğinin iyileştirilmesine yönelik ihtiyaca değiniliyor fakat somut politika ve faaliyetler belgelerde yer almıyor. Okul binalarının ve öğrenci yurtlarının deprem dayanıklılıklarına ilişkin kamuya açık bilgi bulunmuyor. Özellikle deprem açısından yüksek riskli bölgelerdeki okul binalarının ivedilikle nitelikli uzmanlar tarafından değerlendirilip güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden yapılması gerekenlerin tespit edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

"ACİL DURUM PLANLAMASI YAPILMALI"



Dereli, depreme karşı acil durum planlaması yapılması konusunda da çağrıda bulunarak, “Deprem riskine karşı; okul idarecilerine, öğretmenlerine, kantin işletmecilerine ve servis şoförlerine afet durum yönetimi eğitimi verilmesi lazım. Her okulda mutlaka Acil Durum Seti (72 Saatlik Yeterlilik Seti) bulundurulmalı, kamu-okul-ebeveyn arasında bir sorumluluk ve iş bölümü geliştirilmeli. Can güvenliği + psikolojik + temel ihtiyaçlara yönelik çözüm kataloğu da belirlenmeli” dedi.