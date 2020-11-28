Deprem siyasi rekabet alanı değil
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ana gündemini deprem konusu oluşturdu.
Torun görüşmede, Kurum’a CHP’nin depremle ilgili kanun teklifleri ile İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediyelerinin deprem konusunda hazırladığı çalışma raporlarını iletti.
Torun, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere, ülkemizin yüzde 66’sı, 1. ve 2. derece deprem kuşağında yer almaktadır. Türkiye deprem tehdidi altındaki bir ülkedir, siyaset kurumu bu gerçekle bir an önce yüzleşmeli, gereken adımları ciddiyetle atmalı. Deprem bir siyasi rekabet alanı değildir. Şehirlerimizi deprem riskine karşı hazırlamak siyaset kurumunun kaçamayacağı bir sorumluluktur. Bu konuda, yerel yönetimlerle merkezi hükümetin işbirliği bir tercih değil hayati bir zorunluluktur” dedi.
DÜZENLEME İHTİYACI VAR
Depreme hazırlığın Türkiye’nin birinci önceliği olması gerektiğini ifade eden Torun, “Tüm yerel yönetimlerimizle birlikte üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İktidar adım atmadan, belediyelerin yapacakları sınırlıdır. Depreme hazırlık sürecinin etkili bir şekilde yürütülmesi için öncelikli olarak çözüm odaklı yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır” diye konuştu. Bakan Kurum’la depreme hazırlık konusunda atılması gereken adımlara ilişkin görüş ve önerileri paylaştıklarını belirten Torun, “CHP olarak görüşümüz şudur: Hiçbir proje, insanımızın canını korumaktan daha önemli değildir” diye konuştu.
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