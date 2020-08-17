Deprem uyarısı: Gereken önlemlerin alınması noktasında vakit daraldı
TMMOB tarafından yapılan açıklamada, “Bugün artık İstanbul ve çevresinin deprem riski son derece artmış ve gereken önlemlerin alınması noktasında vakit daralmış durumdadır.” İfadeleri yer aldı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği (TMMOB), 17 Ağustos 1999 depreminin 21. Yıldönümü dolayısıyla bir açıklama
yayımladı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz imzasıyla yayımlanan açıklamada, üzerinden birkaç yıl geçtikten
sonra ülkemizin deprem gerçeğinin unutulduğu ve deprem üzerinden rant sağlama
çabalarının başladığı vurgulanırken, “iktidarı acilen çağrılarımıza kulak
vermeye ve gereken önlemleri almaya davet ediyoruz” denildi.
“17 Ağustos depreminin 21.
yılında bir kez daha sesleniyoruz: Çağrılara kulak verin depremler için önlem
alın!” başlığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler öne çıktı:
“17 Ağustos 1999 depremi ve daha
sonra yaşanan depremler yapı stokumuzun deprem güvenlikli olmadığını ortaya
koymuşken, sanki bir daha deprem olmayacakmış gibi imar planları depreme
dayanıklı yapı üretimini sağlamak için değil, kentsel rantın dağıtılması için
bir araç olarak kullanıldı. Parsel bazında yapılan imar tadilatları ile
ormanlık alanlar ve su havzaları dere yataklarıyla birlikte yapılaşmaya açıldı.
Var olan yapı stokunun ve kentsel
belleğin kent kimliği ile birlikte korunarak kentin çağdaş ihtiyaçlara uygun
olarak dönüştürülüp canlandırılması ve iyileştirilmesi; böylelikle can
güvenliğinin sağlanması ve yaşam düzeyinin yükseltilmesini hedeflemesi gereken
Kentsel dönüşüm çalışmaları adeta yeni imar alanları açılması ya da mevcut imar
alanlarının rant odaklı yenilenmesine indirgendi. Dönüştürülen alanlarda
yaşayan insanların kentsel ihtiyaç ve talepleri gözetilmedi, müktesep imar
hakları korunmadı.
Asli görevi sağlıklı, güvenli ve
yaşanabilir kentler kurmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak olan siyasal
iktidar, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin teknik,
bilimsel ve yasal gereklilikleri ile teknik ilkelerini görmezden gelerek,
ormanları, kıyıları, doğal kaynakları hiçe sayan, kent tarihini, kültürünü yok
eden, toplumu ve kentleri kimliksizleştiren rant projelerini “Kentsel Dönüşüm”
adı altında hayata geçirdi.
Oysa ki, nüfus yoğunluğunun ve
dolayısıyla yapılaşmanın en fazla olduğu İstanbul için dahi nitelikli ve
kapsamlı bir Kentsel dönüşüm için gereken ortalama süre 20 yıl olarak
öngörülüyordu. Yani deprem master planı o gün uygulanmaya başlasaydı bugün bu
kentimiz olası bir İstanbul depremine hazır olacaktı.
Öte yandan, Meslek odaları
etkisizleştirilerek mesleki uygulamalar denetimsizliğe mahkûm edildi. Yapı
üretim sürecinin sağlıklı denetimi sağlanamadı. İmar affı uygulamalarına devam
edilerek kaçak yapılaşma teşvik edildi.
17 Ağustos depreminin 21. yılını
işte böylesi bir karanlık tablo ile karşılıyoruz. Bugün artık İstanbul ve
çevresinin deprem riski son derece artmış ve gereken önlemlerin alınması
noktasında vakit daralmış durumdadır.
TMMOB ve bağlı Odaları tüm bu
süreç boyunca mesleki sorumluluklarının bir gereği olarak, yapılaşmadan
kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi için çağdaş bir "risk
yönetim" sisteminin oluşturulması, bölgesel ve kentsel ölçekte
"sakınım planları"nın hazırlanması, mevcut yapı stokunun
iyileştirilmesi, güvenli yapılaşmanın sağlanması ve tüm bu süreçlerin sağlıklı
işletilebilmesi için meslek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni
bir planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci modelinin benimsenmesi
gerektiğini defalarca dile getirdik.
Bu vesileyle bir kez daha
iktidarı acilen çağrılarımıza kulak vermeye ve gereken önlemleri almaya davet
ediyoruz.”
Video Haberler
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!