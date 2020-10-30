Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'den açıklama
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'de yaşanan depremle ilgili, depremin Tuzla fayının üzerine yaşanmış olabileceğini, böyle olması durumunda fayın kırılmayan kısımlarının yarattığı stresin başka depremlere de neden olabileceğini söyledi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'de yaşanan depremi değerlendirdi.
HaberTürk'te Veyis Ateş'e konuşan Görür, şunları söyledi:
“Kuzey doğu- güney batı doğrultusunda faylar var. İzmir'i etkileyen Çeşme fayı ve Gürbahçe fayı ve doğuda Seferihisar fayı ve sonra Tuzla fayı var. Bu deprem Tuzla fayının içinde onun devamında meydana geldi diye düşünüyorum. Seferihisar fayının üstünde de olabilir bana daha çok Tuzla fayının üstünde görülüyor. 60-70 kilometrelik bir fay, 30 kilometresi kırıdıysa kırılmayan kesimine stres transfer edilmiş olabilir. Bu da başka bir depreme neden olabilir. Bu bir uyarıdır ama henüz nereden kırıldığını bilmiyoruz. O nedenle kesin konuşmamak lazım. Bunun araştırılması gerekir.”
Görür ayrıca bu konuda daha önce uyarılarda bulunduğunu, bu fayların etki alanının incelenip, bunların verebileceği zararın boyutlarının tespit edilmesi ve önlem alınması gerektiğini dile getirdi.
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