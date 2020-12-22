Depremin vurduğu Bayraklı'da kentsel dönüşüm iletişim ofisleri kuruldu
30 Ekim’de yaşanan deprem sonrası vatandaşlardan gelen talepler üzerine harekete geçen Bayraklı Belediyesi, 3 farklı noktada kentsel dönüşüm iletişim ofisi açtı. Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu Mahallelerinde, muhtarlıkların yanında açılan ofislerde görevli personeller, vatandaşların bina ve imar durumlarıyla ilgili sorularını yanıtlıyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Vatandaşımızın içi rahat olsun. Yeni binaları yapılırken kimse hak kaybına uğramayacak" dedi.
Başkan Sandal, İzmir depreminde en çok hasarı alan Bayraklı'da, tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduklarını belirterek, kurulan iletişim noktalarında vatandaşların kentsel dönüşümle ilgili sorularının yanıtlanmasının yanı sıra sosyal yardım taleplerinin de alındığını söyledi.
'KİMSE YALNIZ KALMAYACAK'
Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu Mahallelerinde muhtarlıkların yanına yerleştirilen geçici konteynerlerde vatandaşlara hizmet verdiklerini ileten Sandal, "Bayraklı'da kimse yalnız kalmayacak. Bizim öncelikli görevimiz vatandaşımızın sorunlarına çözüm bulmak. Bu konuda da her zaman imkanlarımız dahilinde elimizden ne geliyorsa yapacağız. Özellikle deprem sonrası, vatandaşlarımızın sıkça sorduğu soruların başında gelen yeni binaların yapım sürecinde hak kayıplarının oluşup oluşmayacağı ile ilgili de Bayraklı Belediyesi meclisimizde geçen ay tarihi bir karar almıştık. Bu kararla, 1999 deprem yönetmeliği öncesi yapılan tüm binalar yıkılıp yerine yenileri yapılırken, hiçbir vatandaşımız hak kaybına uğramayacak. Plan notu meclisimizde onaylandı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisine gönderildi. Oradan da gerekli kararı aldıktan sonra vatandaşımızın önündeki engeli kaldırmış olacağız. Bundan sonraki süreç ise, uygun kredi koşullarını yaratıp vatandaşlarımızın hak kaybı yaşamadan bir an önce sağlıklı konutlara kavuşmasıdır" dedi.
Depremden en çok etkilenen 3 mahallede kurulan kentsel dönüşüm iletişim noktalarıyla ilgili bilgi veren Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Elçi ise, “Mansuroğlu, Manavkuyu ve Adalet Mahallelerinde hasar oranları daha yüksekti. Bu bölgede vatandaşlarımızın binalarıyla ilgili, yapılacaklarla ilgili çok fazla sorusu ve talebi vardı. Biz de bundan yola çıkarak, başkanımızın talimatıyla bu 3 mahallemizde geçici konteynerler kurup, teknik arkadaşlarımızı görevlendirerek vatandaşlarımızın sorularını yanıtlıyoruz. Genel olarak bölgedeki imar haklarının neler olacağıyla ilgili bilgi almak istiyorlar. Bu konuda belediyemizce yapılmakta olan çalışmalar hakkında bilgi veriyoruz. Aynı zamanda Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzden de bir personel arkadaşımız, vatandaşlarımızın eşya ve gıda ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerini alarak, en kısa sürede kendilerine iletilmesini sağlıyor" diye konuştu.
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