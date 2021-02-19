Depremzedelere IBAN verip yardımların iadesini isteyen AFAD'dan geri adım

19 Şubat 2021 Cuma, 08:00

İzmir'in Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi’nde bulunan 2 bloktan oluşan Mustafa Bey Apartmanı, 30 Ekim 2020’de 119 kişinin ölümüne ve 1034 kişinin yaralanmasına neden olan depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında “orta hasarlı” olarak tespit edildi. 31 daireye AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından taşınma yardımları yapıldı. Depremzede konut sahiplerine 5 bin, kiracılara ise 2 bin 500 TL ödendi. İki bina tamamen boşaltıldı. Depremzedeler maddi ve manevi zorluklar yaşayarak yeni evlere taşındı. Ancak aradan geçen 3.5 ayın ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, binalarda yeniden inceleme yaptı ve bu kez “az hasarlı/oturulabilir” raporu verdi. AFAD, yurttaşlara gönderdiği SMS mesajında IBAN numarası vererek ödenen nakdi yardımların iade edilmesini istedi.

Cumhuriyet'in gündeme getirdiği yardım paralarının iadesi talebi, tepkiler üzerine geri çekildi. AFAD, yurttaşlara gönderdiği yeni SMS mesajında, iade talebinin “sehven” yapıldığını savundu. Vatandaşlardan nakdi yardım ödemesinin iadesine ilişkin mesajın dikkate alınmaması istendi.