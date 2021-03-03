Depremzedelerin eşyaları için moloz yığınları arasında çalışma yürütüyorlar
İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde yıkılan binaların molozlarının bulunduğu güvenli depolama sahasında polis ekipleri eşliğinde görev yapan işçiler, depremzedelere ait eşyaları bulmak için ter döküyor.
Depremde yıkılan Rıza Bey, Emrahlar, Doğanlar ve Yağcılar apartmanlarından çıkan moloz yığını, Menemen ilçesi Koyundere Mahallesi'nde bulunan güvenlik depolama sahasına götürüldü.
Moloz yığınından depremzedelere ait eşyaların çıkarılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan ihaleyi kazanan firma için ayrıştırma işlemi yapan 20 işçinin, her sabah mesaiye geldiklerinde ve alandan ayrılırken polisler tarafından üst aramaları yapılıyor.
Alan 7 gün 24 saat polis ekipleri tarafından korunuyor. Ekipler, ayrıştırma işlemi yapıldığı sırada çalışan işçilerin yanında da görev yapıyor.
Alanda depremzedelere ait eşyaların bulunması için işçiler çok hassas bir çalışma yürütüyor.
Kepçeler, yığınlardan aldıkları kalıntıları oluşturulan başka bir alana seriyor. Moloz yığınında bulunan demirler ayrıştırıldıktan sonra işçiler tırmıklarla eşyaları ayırıyor.
Ayrıştırma işlemi sırasında bulunan çanta, altın kesesi, oyuncak ya da fotoğraf albümü gibi eşyalar alanda çalışan işçiler ve polis ekipleri tarafından kamerayla kayıt altına alındıktan sonra depremzedelere ulaştırılmak üzere malzemelerin toplandığı Bayraklı ilçesindeki Özkanlar Polis Merkezi'ne gönderiliyor.
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