25 Ocak 2021 Pazartesi, 17:40

Günlük hayatta tükettiğimiz birçok gıda, vücudumuza tahmin edildiğinden daha fazla etki ediyor. Yediğimiz bazı besinler bize kendimizi iyi hissettirirken bazı besinler ise bizi mutsuz, bitkin ve depresif hale getirebiliyor. Özellikle bazı gıdalar, günümüz insanının en büyük psikolojik hastalığı olarak kabul edilen depresyonu tetikliyor, ayrıca başka hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Peki kişinin hem duygu durumunu etkileyen hem günlük yaşamını etkileyen depresyon nedir, depresyonu tetikleyen gıdalar nelerdir?

DEPRESYON NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Majör depresif bozukluk olarak da adlandırılan depresyon, süreklilik arz eden üzüntü ve ilgi kaybına neden olan bir duygu durum bozukluğu olarak adlandırılıyor. Bireyin nasıl hissettiğini, nasıl düşündüğünü ve nasıl davrandığını olumsuz etkileyen depresyon, tedavi edilebiliyor. Genellikle 20'li veya 30'lu yaşlarda başlayan depresyon, her yaşta ortaya çıkabiliyor. Araştırmalara göre erkeklere oranla, kadınlara çok daha fazla depresyon teşhisi konuluyor.

Depresyon çeşitli duygusal ve fiziksel belirtilere yol açabiliyor. Depresyonlu kişilerde evde ve işte görevlerini yerine getirme yeteneği azalmış oluyor. Depresyon nöbeti sürecinde kendini gösteren bazı belirtiler, gün içinde sürekli bir hal alabiliyor.

Depresyon sürecinde en çok rastlanan belirtiler:

Üzüntü, sebepsiz ağlama, boşlukta olmak veya umutsuzluk duyguları

Değersizlik, suçluluk duygusu, geçmiş başarısızlıklarda kendini suçlamaya takılma

Düşünme, konsantre olma, karar verme ve bir şeyleri hatırlamada sorunlar

Düşünme, konuşma veya hareket etmede yavaşlama

En küçük konularda bile öfke patlamaları, sinirlilik hissi veya hayal kırıklığı

Hobiler, spor veya cinsellik gibi normal aktivitelerin çoğuna veya tümüne karşı ilgi veya zevk kaybı

İştahta azalma ve kilo kaybı ya da artan yeme isteği ve kontrolsüz kilo alımı

Kaygı, ajitasyon veya huzursuzluk

Sebebi belirsiz fiziksel problemler, sırt veya baş ağrısı gibi

Sık veya tekrarlayan ölüm ve intihar düşünceleri, veya intihar girişimleri

Uykusuzluk veya çok fazla uyumak da dahil olmak üzere uyku bozuklukları

Yorgunluk ve enerji eksikliği, en ufak işlerin bile çaba gerektirmesi

Bu belirtiler genellikle depresyonu olan birçok birey için iş, okul, sosyal aktiviteler veya başkalarıyla ilişkiler gibi günlük hayat aktivitelerinde çok şiddetli görülüyor. Bireyler kendilerini genellikle nedenini bilmeden mutsuz veya umutsuz hissedebiliyor.

DEPRESYONU TETİKLEYEN YİYECEKLER

Beslenme ve ruh sağlığı birbirini doğrudan etkiliyor. Nasıl ki bazen ruh halimiz beslenmemize yön veriyorsa, aynı şekilde beslenme düzeni de ruh durumuna direkt etki ediyor. İşte depresyonu tetikleyen ve mutluluk hormonunu negatif etkileyen gıdalar…

İŞLENMİŞ ŞEKER

Depresyonu tetikleyen yiyeceklerin başında işlenmiş şeker geliyor. Mutluluk hormonu olarak adlandırılan serotonine negatif tepki gösteren işlenmiş şeker grubu, depresyonu tetikleyen besinler arasında yer alıyor. İşlenmiş şekerin bolca bulunduğu bisküvi, şeker, kurabiye gibi gıdalar yerine; taze meyve ve sebzeler veya kurumuş meyve tüketimi tavsiye ediliyor.

YAPAY TATLANDIRICILAR

İçinde yapay tatlandırıcı bulunan besinler de, depresyonu tetikleyen gıdalar arasında yer alıyor. Özellikle asitli içeceklerde oldukça fazla bulunan yapay tatlandırıcılar serotonini düşürken, aynı zamanda şeker ve karbonhidrata da sevk ediyor. Bu nedenle kilo alımı artıyor ve artan bu kilolar bireyleri tekrar depresyona itiyor.

SODYUM ORANI YÜKSEK GIDALAR

Normalde ihtiyaç duyulan bir besin kaynağı olan sodyum, fazla tüketildiğinde depresyonu tetikleyen besinler içerisinde yer alıyor. Fazla sodyum içeren gıdalar, vücutta ödeme ve cansız bir görünüm oluşmasına neden oluyor.

ALKOL

Depresyonu tetikleyen besinler içerisinde alkol da yer alıyor. Daha iyi hissetmek ve rahatlamak için tüketilse de depresif duyguları uyandıran bu madde aynı zamanda bağımlı hale de getirebiliyor.

FLORLU SU

Sudaki florür miktarı da depresyonu tetikleyen faktörler arasında bulunuyor. Florlu su ayrıca kabızlığa yol açan faktörler arasında yer alıyor. Bu yüzden içme suyu almadan önce, içindeki flor miktarının düşük olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor.

DEPRESYONA KARŞI NE TÜKETİLMELİ?

Depresyon tedavisinde basit karbonhidratları beslenme düzeninden çıkarmak tedavinin başarısını artırıyor. Özellikle beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, pirinç pilavı yerine bulgur pilavı, şeker ve şekerli yiyecekler yerine uygun miktarda meyve, her öğün salata veya sebze tüketimi önemli yer tutuyor.

Depresyonda sigara, alkol ve kafeinli içeceklerin tüketiminin azaltılması da tavsiye ediliyor. Yapılan çalışmalara göre sigara tüketimi vücutta C vitamini eksikliğine neden oluyor ve beyindeki C vitamini eksikliği de depresyonu tetikliyor. B vitamini, Folik asit, Demir ve Çinko eksikliği en başta gelen depresyon nedenleri arasında yer alıyor.