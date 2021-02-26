Derbi öncesi Fenerbahçe'de koronavirüs!

26 Şubat 2021 Cuma, 16:04

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımımızdan bir kişinin dün yapılan Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.





Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bu akşam 20.00'da Euroleague mücadelesinde karşı karşıya gelecek.