Derbi öncesi Fenerbahçe'de koronavirüs!

Anadolu Efes ile karşılaşacak Fenerbahçe Beko, takımdaki bir sporcunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Şubat 2021 Cuma, 16:04
Derbi öncesi Fenerbahçe'de koronavirüs!
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Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımımızdan bir kişinin dün yapılan Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. 


Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bu akşam 20.00'da Euroleague mücadelesinde karşı karşıya gelecek.


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