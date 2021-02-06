Derbide seyirci yok küfür var!

06 Şubat 2021 Cumartesi, 19:12

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti.

Seyircisiz oynanan maça küfürlü tezahürat damgasını vurdu.Sadece sağlık çalışanlarının davetli olduğu maçta,sinkaflı küfürler dikkat çekti.

SAĞLIKÇILAR İZLEDİ



Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı maça sağlık çalışanları da geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nün sağlık çalışanlarına moral olması için TFF'ye yaptığı başvuru hayata geçti. Galatasaray ile oynanan derbi mücadelede 150 kişilik sağlık çalışanının karşılaşmayı takip etmesi sağlandı. Fenerbahçe Kulübü'nün davetlisi olarak stada gelen sağlık çalışanları maçı localardan izledi.

TERİM'DEN "KÜFÜR TEPKİSİ"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, tribünde bulunan bir grubun kendilerine küfür ettiğini belirterek, "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama seyirci var. Takımımıza çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler, hepsini tespit ediyoruz. Hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok. Ben cezalıyken yardımcılarımı vermediler. Demek ki birileri yardımcı oluyor Federasyondan" dedi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti. Kasapoğlu'na iki kulübün başkanı da eşlik etti.





