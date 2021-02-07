Derbilerde ilginç istatistik, ev sahibi kazanamıyor!
Süper Lig’in 24. Haftasında Kadıköy’de oynanan derbi mücadelesi yine deplasman ekibinin galibiyeti ile sonuçlandı. İstatistikler Galatasaray – Fenerbahçe derbilerinde ev sahibinin zorlandığını gösteriyor. Fenerbahçe Kadıköy’de rakibini en son 2016 yılında mağlup etmeyi başarırken Galatasaray ise Fenerbahçe’yi 2014’ten beri Türk Telekom Stadyumu’nda yenemiyor.
Kadıköy’de rakibini 2 sene üst üste mağlup etmeyi başararak seriyi adeta tersine döndüren Galatasaray, aynı başarıyı kendi sahasında göstermekte güçlük çekiyor. Sarı kırmızılı ekip Fenerbahçe’yi 7 senedir evinde mağlup edemiyor. Son olarak 2014 yılında ezeli rakibini Wesley Sneijder’in golleri ile 2-1 mağlup eden Cimbom o günden beri iç sahada Fenerbahçe galibiyetine hasret.
ASLANTEPE BERABERLİK KOKUYOR
Aslan Fenerbahçe’yi yenemese de rakibine 3 puan vermiyor. Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda son galibiyetini aldığından beri geçen 7 senede Fenerbahçe Türk Telekom Stadyumu'nda sadece 1 kere kazanabildi. Kalan 5 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.
FENERBAHÇE KADIKÖY’DE KAZANAMIYOR
Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Aslanın bileğini büktüğü son sezon ise 2016-2017 sezonu. Fenerbahçe, 2016’da oynanan müsabakayı Robin Van Persie’nin kaydettiği iki gol 2-0 ile kazanmıştı. 2016’dan bugüne ezeli rakibini Kadıköy’de 4 defa konuk eden Kanarya, bu maçların ikisini beraberlikle kapatırken kalan ikisinde ise rakibine mağlup oldu.
En Çok Okunan Haberler
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Babacan'dan dikkat çeken 'istifa' uyarısı
- Dikkat çeken ankette sadece 3 parti barajı geçebildi
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- Siyasette yeni oyunlar yolda
- Öğüt'ten 'Boğaziçi Hukuk' yorumu!
- Boğaziçi'ndeki yeni fakültelere 'Truva Atı' iddiası
- Erişim engeli haberi de engellendi
- Vali, tepki çeken anmayı böyle savundu
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Zorluk çıkarmayınız
Video Haberler
- Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
- AKP'li vekil 'rabia'yı unutunca Erdoğan böyle seslendi
- Şanlıurfa'da ele geçirildi! Orta Çağ'dan kalma
- İstanbul Havalimanın'da tarihi paralarla yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Babacan'dan dikkat çeken 'istifa' uyarısı
- Dikkat çeken ankette sadece 3 parti barajı geçebildi
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- Siyasette yeni oyunlar yolda
- Öğüt'ten 'Boğaziçi Hukuk' yorumu!
- Boğaziçi'ndeki yeni fakültelere 'Truva Atı' iddiası
- Erişim engeli haberi de engellendi
- Vali, tepki çeken anmayı böyle savundu
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Zorluk çıkarmayınız