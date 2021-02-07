Derbilerde ilginç istatistik, ev sahibi kazanamıyor!

07 Şubat 2021 Pazar, 11:18

Kadıköy’de rakibini 2 sene üst üste mağlup etmeyi başararak seriyi adeta tersine döndüren Galatasaray, aynı başarıyı kendi sahasında göstermekte güçlük çekiyor. Sarı kırmızılı ekip Fenerbahçe’yi 7 senedir evinde mağlup edemiyor. Son olarak 2014 yılında ezeli rakibini Wesley Sneijder’in golleri ile 2-1 mağlup eden Cimbom o günden beri iç sahada Fenerbahçe galibiyetine hasret.

ASLANTEPE BERABERLİK KOKUYOR

Aslan Fenerbahçe’yi yenemese de rakibine 3 puan vermiyor. Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda son galibiyetini aldığından beri geçen 7 senede Fenerbahçe Türk Telekom Stadyumu'nda sadece 1 kere kazanabildi. Kalan 5 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

FENERBAHÇE KADIKÖY’DE KAZANAMIYOR

Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Aslanın bileğini büktüğü son sezon ise 2016-2017 sezonu. Fenerbahçe, 2016’da oynanan müsabakayı Robin Van Persie’nin kaydettiği iki gol 2-0 ile kazanmıştı. 2016’dan bugüne ezeli rakibini Kadıköy’de 4 defa konuk eden Kanarya, bu maçların ikisini beraberlikle kapatırken kalan ikisinde ise rakibine mağlup oldu.