Derbilerde ilginç istatistik, ev sahibi kazanamıyor!

Süper Lig’in 24. Haftasında Kadıköy’de oynanan derbi mücadelesi yine deplasman ekibinin galibiyeti ile sonuçlandı. İstatistikler Galatasaray – Fenerbahçe derbilerinde ev sahibinin zorlandığını gösteriyor. Fenerbahçe Kadıköy’de rakibini en son 2016 yılında mağlup etmeyi başarırken Galatasaray ise Fenerbahçe’yi 2014’ten beri Türk Telekom Stadyumu’nda yenemiyor.

Hasan Hüseyin Alimoğlu
07 Şubat 2021 Pazar, 11:18
Derbilerde ilginç istatistik, ev sahibi kazanamıyor!
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Kadıköy’de rakibini 2 sene üst üste mağlup etmeyi başararak seriyi adeta tersine döndüren Galatasaray, aynı başarıyı kendi sahasında göstermekte güçlük çekiyor. Sarı kırmızılı ekip Fenerbahçe’yi 7 senedir evinde mağlup edemiyor. Son olarak 2014 yılında ezeli rakibini Wesley Sneijder’in golleri ile 2-1 mağlup eden Cimbom o günden beri iç sahada Fenerbahçe galibiyetine hasret. 

ASLANTEPE BERABERLİK KOKUYOR

Aslan Fenerbahçe’yi yenemese de rakibine 3 puan vermiyor. Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda son galibiyetini aldığından beri geçen 7 senede Fenerbahçe Türk Telekom Stadyumu'nda sadece 1 kere kazanabildi. Kalan 5 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

FENERBAHÇE KADIKÖY’DE KAZANAMIYOR

Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Aslanın bileğini büktüğü son sezon ise 2016-2017 sezonu. Fenerbahçe, 2016’da oynanan müsabakayı Robin Van Persie’nin kaydettiği iki gol 2-0 ile kazanmıştı. 2016’dan bugüne ezeli rakibini Kadıköy’de 4 defa konuk eden Kanarya, bu maçların ikisini beraberlikle kapatırken kalan ikisinde ise rakibine mağlup oldu. 


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