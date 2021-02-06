Derbiyi kazanan Galatasaray, liderliğe yükseldi
Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini yeni transferi Mustafa Muhammed'in attığı golle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, puanını 48'e çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Galatasaray, ligde geçen sezon 3-1'lik skorla 20 yılı aşkın süre sonra deplasmanda yendiği rakibini Kadıköy'de bu sezon da mağlup etmeyi başardı.
MAÇ SONRASINDA BÜYÜK SEVİNÇ
Galatasaraylı futbolcular maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
Takımın teknik heyet ve futbolcuların bitiş düdüğünün ardından birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı.
Sarı-kırmızılılar daha sonra boş deplasman tribününe giderek galibiyeti taraftarlarına armağan etti.
Saha içinde toplanarak tezahürat yapan futbolculara, teknik direktör Fatih Terim'in de katılması dikkati çekti.
GALİBİYET SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARDI
Galatasaray, derbiyi kazanarak ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 5 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek hanesine 15 puan yazdırdı.
KADIKÖY'DE SON 4 MAÇTA MAĞLUBİYETİ YOK
Galatasaray, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 4 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takım, Kadıköy'de 2017-2018 sezonunda 0-0, 2018-2019 sezonunda 1-1 berabere kaldığı rakibini geçen sezon 3-1, bu sezon da 1-0 yendi.
FENERBAHÇE DEPLASMANINDA İKİNCİ KEZ ÜST ÜSTE KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig tarihinde ikinci kez Fenerbahçe deplasmanında üst üste galibiyet elde etti.
Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce 1986-1987 ve 1987-1988 sezonlarında rakibini dış sahada üst üste yenmişti.
MUSTAFA MUHAMMED 2'DE 2 YAPTI
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği Mustafa Muhammed, ligde çıktığı ikinci maçta da ağları havalandırdı.
Sarı-kırmızılı formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan 23 yaşındaki santrfor, 54. dakikada kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi.
Mustafa Muhammed geçen hafta ikinci yarıda oyuna dahil olduğu Medipol Başakşehir maçında penaltıdan gol atmıştı.
Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, ikinci yarıda oyuna dahil olarak sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.
ABD'li futbolcu, müsabakanın 81. dakikasında Martin Linnes'in yerine oyuna girdi.
Galatasaraylı futbolcu Marcelo Saracchi geçirdiği sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.
Uruguaylı futbolcu, sol baldırında yaşadığı sakatlık sonrası 87. dakikada yerini Emre Taşdemir'e bıraktı.
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