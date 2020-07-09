Derbiyi kazandı, rakibini düşürdü!

09 Temmuz 2020 Perşembe, 08:23

La Liga'nın 35. haftasındaki Katalan derbisinde Barcelona, Espanyol'u Camp Nou'da konuk etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın 49. dakikada Fati'nin doğrudan kırmızı kart görmesi sonucu Barcelona 10 kişi kaldı.

Konuk Espanyol ise 53. dakikada VAR'ın devreye girmesi sonucu 10 kişi kaldı ve önce sarı gören Lozano kırmızı kartla cezalandırıldı.

56. dakikada sahneye çıkan Suarez Barça'yı 1-0 öene geçirirken, Barcelona tarihinin en çok gol atan 3. oyuncusu oldu.

Kalan sürede skoru koruyan Barcelona, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 76 yaptı.

Üst üste 6. yenilgisini alan ve 24 puanda kalan son sıradaki Espanyol'un ise küme düşmesi kesinleşti.