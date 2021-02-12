Destekçilerine yönelik 'sert müdahaleye' tepki gösteren Ahmedinejad'dan, Ruhani'ye mektup

12 Şubat 2021 Cuma, 16:46

Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye hitaben mektup yazdı.

Ahmedinejad, 10 Şubat'taki devrim kutlamalarında başkent Tahran'daki evinin yakınlarında toplanarak gösteri yapmak isteyen destekçilerine güvenlik güçleri tarafından "sert ve baskıcı" şekilde müdahale edildiğini savundu.

Evinin yakınlarındaki Narmek 72 Meydanı'nın kendisine destek veren göstericileri engellemek için kapatıldığını kaydeden Ahmedinejad, "Onları tehdit ettiler ve bazılarını da darbettiler. Devrimin ideallerine duydukları aşkla törenlere katılan masum halkın meydana yaklaşmasına engel oldular. Müdahale öylesine şiddetliydi ki gazilerden bazıları nefes almakta zorlandı." ifadelerini kullandı.

Kendisine destek vermek için toplanan vatandaşların İçişleri Bakanlığı tarafından da tehdit edildiğini öne süren Ahmedinejad, Cumhurbaşkanı Ruhani'ye hitaben, şunları kaydetti:

"Eğer bu eylemler sizin talimatlarınıza ve görüşlerinize uygun değilse veya bu eylemlere karşı çıkıyorsanız, insanlar sizden bu olayın failleriyle kararlı bir şekilde ilgilenmenizi ve kamuoyunu bilgilendirmenizi bekliyor."

YENİDEN CUMHURBAŞKANLIĞINA HAZIRLANIYOR

Ülkede 2005-2013 yılları arasında iki dönem görev yapan muhafazakar siyasetçi Ahmedinejad, adaylığını henüz duyurmasa da en az bir dönem daha cumhurbaşkanı olma planları yaptığına ilişkin işaretler veriyor ancak öncelikle Anayasayı Koruyucular Konseyinden (AKK) onay alması gerekiyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Eylül 2016'da Ahmedinejad'a seçimlere katılmamasını tavsiye ettiğini açıklamıştı. Seçimlerde aday olmak isteyenlerin yeterliliğini denetleyen AKK da 2017'de mevcut Cumhurbaşkanı Ruhani'ye karşı yarışmak isteyen Ahmedinejad'ın adaylığını reddetmişti.

Hamid Bekayi ve Rahim Meşai gibi yakınları "yolsuzluk" suçlamalarıyla hapse atılan Ahmedinejad, son yıllarda sık sık Ruhani hükümetine sert suçlamalar yöneltiyor. Ahmedinejad, Hamaney ve ölümünden önce General Kasım Süleymani'yi eleştiren açıklamalar yapmaktan kaçınmamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı, Mart 2018'de Süleymani'ye yazdığı mektupta, Bekayi'nin "hapis cezasına çarptırılmasına sessiz kalmakla suçladığı Kasım Süleymani'yi "iş ilişkilerini" açıklamakla tehdit etmişti.

Ahmedinejad'ı destekleyen bir grup, 10 Şubat'ta Tahran'daki evinin yakınlarında toplanarak, kendisinden cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmasını istemişti. Ahmedinejad'a yakın medyada yayınlanan görüntülerde, güvenlik güçlerinin göstericileri engellemek için meydana barikatlar kurduğu görülmüştü.