DEÜ'de görevden uzaklaştırılan iki hemşire Meclis gündeminde

11 Nisan 2021 Pazar, 11:33

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi’nde çalışan sağlık emekçilerinin 1-14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla hastane kantininde, korona virüsü nedeniyle vefat eden tüm sağlık emekçileri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduğunu anımsattı. Rektörlüğün olaydan iki saat sonra saygı duruşuna katılanlar hakkında soruşturma başlattığını, ancak kimler için soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın gerekçesinin iki gün sonra açıklandığını belirten Kılıç, üniversite yönetiminin saygı duruşunu "İçişleri Bakanlığı ve İl Hıfzıssıha kararlarına aykırı" bulduğunu ifade etti.

Üniversite Rektörlüğünün saygı duruşuna katılan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi hemşireler Günseli Uğur ve Arzu Sert'i tedbir kararı vererek görevden uzaklaştırdığını ifade eden Av. Sevda Erdan Kılıç, Başhekim Semih Küçükgüçlü imzasıyla rektörlüğe gönderilen yazıdaki uzaklaştırma gerekçelerinin ise dikkat çektiğini vurguladı. CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, yazıda hemşireler Günseli Uğur ve Arzu Sert’e, “Pandemi kurallarına uymayarak sağlık çalışanlarının sağlığını tehlikeye sokmak”, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “Devletin oluşturduğu sağlık politikalarına ve sosyal hizmetlere karşı gelmek” suçlamalarının yöneltildiğini ve iki hemşirenin bu suçlamalarla görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

CHP İzmir Milletvekili Av. Kılıç, büyük şaşkınlık yaşayan iki hemşirenin, tebligatı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde aldıklarını, Üniversite İnsan Kaynakları Birimi tarafından Günseli Uğur ile Arzu Sert'e görevden uzaklaştırıldıklarının tebliğ edildiğini ifade etti. CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, eski AKP Milletvekili olan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar imzalı tebligatta, "Hakkınızda açılan soruşturma dikkate alınarak 2547 sayılı Kanunun 53/B Maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, tedbiren görevden uzaklaştırılmanız uygun görülmüştür" denildiğini kaydetti.

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, iki hemşirenin demokratik haklarını kullandıklarını ve sağlık çalışanı arkadaşları için 1 dakikalık saygı duruşu nedeniyle haklarında açılan bu soruşturmaya tepki gösterdiklerini kaydetti.

Saygı duruşunun yapıldığı gün itibariyle 384 sağlık emekçisinin hayatını kaybettiğini ve hemşirelerin söylemlerinde soruşturmalara konu olacak hiçbir şey bulunmadığını ifade eden Av. Sevda Erdan Kılıç, “Benzer eylemler başka hastanelerde de yapıldı. Covid-19 nedeniyle sağlık emekçilerini anmak suç değildir. Saygı duruşuna katılanlar, o gün pandemi kurallarına da dikkat etmişlerdir. O güne ilişkin bütün görüntüler ortadadır.” dedi.

Kılıç, şunları kaydetti:

“İki hemşirenin yemekhanede 1 dakikalık saygı duruşuyla koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğünü tehdit edebileceğini düşünüp de soruşturma başlatabiliyorsanız kimse kusura bakmasın ama o koltukları derhal boşaltın. Boşaltın ki o koltukların ağırlığını taşıyabilecek gerçekten liyakatlı, aklın ve bilimin ışığında çalışacak insanlar oturabilsin. Özellikle de Sayın Fahrettin Koca. Bu rezalete sesinizi çıkarmak için daha neyi bekliyorsunuz? Sağlık çalışanlarına en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zor salgın koşullarında böyle bir muamele kabul edilebilir mi? Tabi hesabınız başka değilse. İçten içe hesabınızın örgütlü mücadele ile olduğunu biliyoruz. Sendikalaşma ve sendikal faaliyetlerin önüne çektiğiniz barikatları biliyoruz ancak o barikatları yıkmak için bekleyen adalete susamış milyonlar olduğunu da biliyoruz.”