DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, "AKP 28 Şubat'ı devam ettiriyor" dedi
DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “28 Şubat zihniyetinin” bugün AKP iktidarı döneminde devam ettiğini ifade etti. Yeneroğlu, "Kendisini 28 Şubat’ın ‘mağdurlarının’ temsilcisi olarak gören iktidar, maalesef bugün gelinen noktada günümüzün ‘mağruru’ durumuna gelmiştir” dedi.
DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 28 Şubat’ın yıl dönümünde dikkat çeken bir basın açıklaması yaptı.
Yeneroğlu açıklamasında, “28 Şubat zihniyetinin” AKP iktidarı döneminde devam ettiğini ifade etti. Yeneroğlu, "Kendisini 28 Şubat’ın ‘Mağdurlarının’ temsilcisi olarak gören iktidar, maalesef bugün gelinen noktada günümüzün ‘Mağruru’ durumuna gelmiştir” dedi.
Mustafa Yeneroğlu’nun açıklaması şöyle:
"28 Şubat sürecinde ‘Rejimin bekası’ adı altında seçilmiş iktidara ve dindarlara baskı uygulanırken bugün de ‘Devletin bekası’ adı altında seçilmiş muhalefete ve siyasi iktidarla kendisini aynı çizgide görmeyen herkese en ağır baskılar uygulanmaktadır. 28 Şubat’ın en acılı günlerinde darbecilere alkış tutan MHP ve Doğu Perinçek ile birlikte bugün Tayyip Erdoğan, 28 Şubat’ın tek tipçi anlayışı ile kendi ‘Makbul vatandaşlık’ kriterlerini 84 milyona dikte etmektedir. 28 Şubat zihniyeti, o dönemin kudretlilerinin dahi tahayyül edemeyeceği derecede bugün mevcut iktidar tarafından temsil edilmektedir."
28 ŞUBAT KARARLARI
28 Şubat’ta yapılan MGK toplantısı 9 saat sürmüştü. MGK laikliğin Türkiye’de demokrasi ve hukukun teminatı olduğunu sert bir şekilde vurgulamıştı. 28 Şubat 1997’deki MGK kararları hükümete bildirilmişti. Kararda, laiklik için yasaların uygulanması istenmişti, "Tarikatlara bağlı okullar denetlenmeli ve MEB’e devredilmeli, 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmeli, Kuran kursları denetlenmeli, Tevhidi Tedrisat uygulanmalı, tarikatlar kapatılmalı, irtica nedeniyle ordudan atılanları savunan ve orduyu din düşmanıymış gibi gösteren medya kontrol altına alınmalı, kıyafet kanununa riayet edilmeli, kurban derileri derneklere verilmemeli, Atatürk aleyhindeki eylemler cezalandırılmalı" denilmişti.
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