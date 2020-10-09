Deva Partili Yeneroğlu: ‘TBMM yok sayılmak isteniyor’

09 Ekim 2020 Cuma, 11:35

Pandemi nedeniyle Meclis'in çalışma saatlerinin haftada iki güne düşürülmek istenmesine Deva Partisi'nden tepki geldi. Alınacak karar ile Meclis'in yok sayılmak istendiğine işaret eden Deva Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“TBMM YOK SAYILMAK İSTENİYOR”

“Millet iradesinin en geniş biçimde tezahür ettiği yegane kurum olan TBMM’nin çalışma gün sayısının azaltılması, kuvvetler ayrılığının daha fazla ezilmesi demektir. TBMM Genel Kurulu’nun çalışma gün sayısının haftada iki güne düşürülmek istenmesi, koronavirüs salgını bahane edilerek TBMM’nin yok sayılmasıdır. Böylesi bir teklif, yasama yetkisinin asliliği ve devredilmezliği ilkelerine açıkça aykırıdır. Özgürlüklerimiz kanunla değil, talimatla kısıtlanıyor.

“YASAMA YETKİSİ CUMHURBAŞKANI'NIN ELİNDE”

İktidar, artık ülkeye hizmet etmek yerine; zaten tıkanmış olan bu ucube sistemi tam anlamıyla demokrasi ve özgürlükler karşıtı bir noktaya sürükleyerek, kötü yönetimin ve keyfiliğin konuşulmasından, denetlenmesinden ve hesap vermekten kaçmaktadır. Yasama yetkisi fiiliyatta zaten Cumhurbaşkanı’nın elindedir. Tüm denge ve denetleme mekanizmaları ortadan kaldırılmış ve Meclis’in rolü bilinçli olarak zayıflatılmıştır. Külliye’de hazırlanan kanun teklifleri, komisyonlarda ve Genel Kurul’da sağlıklı bir müzakere sürecine imkân verilmeden emri vaki olarak geçirilmektedir.

“MİLLİ İRADEYE SAYGISIZLIK”

Temel haklarımız çoğu zaman tam metnine dahi ulaşılamayan genelgelerle, bazen de basın açıklamaları ve talimatlarla kısıtlanmakta; iktidar ortakları, bir kanuna bile ihtiyaç duymamaktadır. Milletin iradesine saygısızlığı kabul etmiyoruz.

“VİRÜS BAHANE EDİLİYOR”

Kendi menfaatine olacağını düşündüğü her türlü toplu organizasyonu, açılış veya mitingi yapmaktan geri durmayan iktidarın konu Meclisin faaliyetlerine, vatandaşa hizmet etmeye ve ekonomiyi düzeltmeye gelince virüs ile mücadeleyi bahane etmesi ahlaken ve vicdanen kabul edilemezdir.



