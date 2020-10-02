DEVA Partili Yeneroğlu'ndan Erdoğan'a hukuk tepkisi

02 Ekim 2020 Cuma, 18:02

Konya İl Teşkilat yemeğinde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ""Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun yürürlükte olduğu dönemler artık geride kalmıştır"dedi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise açıklamaya, "Hayrola, hükümet istifa mı etti?" diyerek imalı şekilde tepki gösterdi.