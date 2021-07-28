DEVA Partisi'nden toplantı kararı

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 17:20

Edinilen bilgilere göre, DEVA Partisi il başkanları toplantısı 3 Ağustos Salı günü Ankara'da yapılacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, toplantı öncesi açılış konuşması ile il başkanlarına seslenecek.

Ali Babacan'ın konuşmasının ardından il başkanları kapalı toplantıya geçecek. Kapalı toplantıda örgütlenme başta olmak üzere parti içi konular ele alınacak. Toplantıda ayrıca gündemdeki sorunlar, ekonomi, dış politika ve salgın yönetimi değerlendirilecek. Toplantının yapılacağı yer ve saati ise önümüzdeki günlerde netleşecek.