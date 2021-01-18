DEVA Partisi'nden MHP’li yazarın sözlerine sert tepki

18 Ocak 2021 Pazartesi, 13:02

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun saldırıya uğramasına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek “Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar” dedi.

AKP'den istifa ederek DEVA Partisi'ne geçen İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Çiçek’in açıklamalarına sert tepki gösterdi.

“MHP sokak terörünü açıkça reddetmeli!” diyen Yeneroğlu, şunları kaydetti:

“Şiddetle arasına açık bir biçimde mesafe koymayan siyasi partilerin hukuki meşruiyeti sorgulanır. Son aylarda iktidarın küçük ortağının gazeteci ve siyasilere yönelik saldırıları tasvip ederek alenen kutladığına defaatle şahit olduk. MHP sokak terörünü açıkça reddetmeli!

Şiddeti bir siyasi yöntem olarak kullanmak terörizmdir. Bu ülke bu sorumsuz dilden çok çekti. Silahlı, sopalı saldırıları lanetlemek yerine basitleştirmeye çalışmak saldırganlara cesaret vermektir. Meşru siyaset alanının terörize edilmesine herkes alenen karşı çıkmalı!”