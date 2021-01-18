MHP'den saldırılara gelen tepkilere: Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun saldırıya uğramasıyla ilgili gelen tepkiler için "Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun saldırıya uğramasına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek "üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar" dedi.
Çiçek, MHP'nin yayın organı Türkgün'deki "Bu muhalefetin aklı ve karakteriyle hukuk aranmaz!" başlıklı yazısında, saldırıyı ele alırken muhalefet liderlerini Selahattin Demirtaş'la ilgili çağrıları üzerinden hedef alıp "Bugün Selçuk Özdağ ve diğerleri üç yumruk yedi diye ortalığı ayağa kaldıran Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan 846 kişinin azmettirici katilini hemen serbest bırakın demiyor mu?" diye yazdı.
Aynı söylemi "İki tokat, üç sopa yiyen için ortalığı ayağa kaldırıp, 846 kişinin katilini “serbest bırakın” demek bu kadar basit olmamalı… " diyerek devam ettiren Çiçek, yazısının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp CHP lideri için "CHP’yi terör örgütlerinin avukatı haline getiren Kemal Kılıçdaroğlu’na hiçbir şey demiyorum. Allah bize onun terör örgütlerine yardım ve yataklık suçu yüzünden yargılandığı günleri gösterir inşallah diyorum sadece… Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihanetler peşinde koşmaktan ruh sağlığını da yitirdiğini düşünüyorum" dedi.
"Saldırıya uğrayan herkese “geçmiş olsun” diyelim, yaşanan olayları hepimiz kınayalım" diyen Çiçek, "Ama 846 kişinin katili terörist Demirtaş için “Suçu nedir, niçin hapiste tutuyorsunuz, hemen serbest bırakın” diyen şeref ve haysiyet yoksunluğunuzun bize bir izahını yapın… Derhal yapın ki karşımızda nasıl bir ruh hastası muhalefet var, bunu anlayalım" ifadelerini kullandı.
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