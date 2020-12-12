DEVA'nın yaptırdığı anket ortaya çıktı! Kongre için tarih verildi

12 Aralık 2020 Cumartesi, 13:51

Kuruluşunu 9 Aralık'ta ilan eden DEVA teşkilatlanma çalışmalarında önemli bir mesafe kaydetti. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 2 ayda 43 ilde kongreler tamamlandı. Böylece seçime girme yeterliliği için gereken 41 ilde örgütlenme şartı yerine getirildi. Şimdi 1. Olağan Büyük Kongre şartının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bunun için de tarih 29 Aralık olarak belirlendi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu için DEVA’nın 1. Olağan Kongresi hafta içi yapılacak. 29 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek kongrenin pandemi koşullarına uygun bir yerde yapılabilmesi için salon arayışı sürüyor. Kongresini yapan illerden gelecek delegeler, kurucu üyeler ve sınırlı sayıda görevlinin katılımıyla yapılacak kongreye yaklaşık 600 kişinin katılması planlanıyor.

KONGREDE GENEL BAŞKAN, MYK SEÇİLECEK

Kongrede genel başkanın yanı sıra 50 kişilik Genel Merkez Yönetim Kurulu ve 7 kişilik Disiplin Kurulu için seçim yapılacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan yeniden aday olurken yönetimde de büyük değişiklik yapılması beklenmiyor. Planlandığı gibi DEVA Partisi 29 Aralık’ta kongresini yaptığında, haziran ayında yapılacak olası bir seçime girme hakkına sahip olacak.

BÜYÜK KONGREDEN SONRA İL KURULUŞ KONGRELERİ DEVAM EDECEK

DEVA yetkilileri seçime girme yeterliliği kazanmak için bir an önce yapmak istedikleri büyük kongrenin ardından teşkilatlanma çalışmalarının devam edeceğini açıkladı. Büyük kongrenin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere diğer illerdeki kongre süreçlerinin de 81 il tamamlanana kadar devam etmesi bekleniyor.

'DEVA SİYASETE UZAK DURANLARIN DA TERCİHİ OLDU'

DEVA Partisi’nin internetten başvuran 18 bin kişiyle yaptığı ankete göre DEVA gönüllülerinin önceki siyasi tercihleri 2018 seçim sonuçlarındaki siyasi yelpaze ile büyük ölçüde örtüşüyor. Parti yetkililerine göre bu daha önce AK Parti, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti’ye oy vermiş farklı siyasi duruşlardaki kişilerin DEVA’da bir araya geldiği anlamına geliyor. Ancak DEVA Partisi’nin farklı olarak daha önce sandığa gitmemiş ya da mevcut siyasi partiler uzak durmuş çok sayıda kişiyi de buluşturduğu, bunların oranının da yüzde 18-20 civarında olduğuna dikkat çekiliyor.

AĞRI VE EDİRNE’DEKİ KATILIM VE İLGİ ARASINDA FARK YOK

DEVA Partisi’nde üst düzey bir yönetici merkezde bir Türkiye partisi kurmak için yola çıktıklarını, 9 aylık çalışmanın sonunda tüm kesimleri buluşturan bir siyasal pozisyona sahip bir parti hedefinde önemli bir yol kat ettiklerini söyledi. Yönetici, “AK Parti, CHP veya MHP’ye oy vermiş insanların burada buluşması önemli. Bu geçmişte uzlaşma şansımız olamayabilir ama gelecek Türkiye tasavvurunda iş birliği yapılabileceğini gösteriyor. Yine siyasete uzak duran insanlardan yüzde 20’ye varan katılım bizim için çok kıymetli bir tablo. 43 ilde örgütlendik. Şu an gördüğümüz tablo Ağrı’daki ilgi ve katılım ile Edirne’deki ilgi ve katılım arasında fark yok. Bir bölgeye sıkışmış değil, 7 bölgede benzer ilgi gören, Türkiye’deki tüm siyasi eğilimlerden insanları buluşturan bir parti hedefinde yol alıyoruz” dedi.



Kaynak: Gazete Duvar