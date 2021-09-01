Devlet Bahçeli seçim barajını açıkladı, CHP'den ilk tepki geldi

01 Eylül 2021 Çarşamba, 15:26

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretinin ardından uçakta bulunan basın mensuplarına barajın yüzde 7 olacağını açıklamıştır" hatırlatmasını yapan Bahçeli, "Nitekim baraj konusundaki arayış ve çalışmalar bu açıklamayla noktalanmış ve Cumhur İttifakı’nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir" ifadelerini kullandı.

"FARKETMEZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Cumhuriyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Öztunç, "MHP'nin oy oranı çok düştü, bu düzenleme o yüzden yapılıyor" dedi.

Öztunç'un açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Bu düzenleme MHP ve Bahçeli için yapılıyor. MHP'nin oy oranı çok düştü, o yüzden bu düzenlemeyi istediler. Bizim için fark etmez. Baraj isterlerse 5 olabilir. Biz ittifak olarak iktidara geleceğimiz için kaç yaparlarsa yapsınlar"

"BAHÇELİ'YE YÜZDE 7 SEÇİM BARAJI DA YETMEYECEK"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise, "Burada en önemli nokta Halk iradesinin doğrudan Meclis’e yansımasıdır. Yani ya barajını kaldıracaksın ya da olabildiğince düşük tutacaksın yüzde 7 seçim barajının da yüksek olduğunu düşünüyorum. Yüzde 3, en kötü ihtimalle yüzde 5 olmalı ve halkın iradesi TBMM’de daha demokratik bir şekilde temsil edilmelidir.

Burada sıkıntılı durum Cumhur İttifakı'nın nasıl iktidarda kalabilirim bağlamında kendilerine bir kıyafet dikmeye çalışmalarıdır. Bu demokratik bir yöntem değildir. Ben yaptım oldu mantığı bu ülkeyi bu hale getirmiştir. Anketlere göre seçim barajı belirlenmez. Bahçeli şunu unutmasın ki yüzde 7 seçim barajı da ona yetmeyecektir ve barajın altında kalacaktır.