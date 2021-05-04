Devlet içindeki ağları hâlâ temizlenemeyen FETÖ’nün elebaşı Gülen, üyelerine yeni strateji çizdi

04 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Darbe girişiminin ardından iç bünyede bölünme yaşayan, deşifre olunca örgütü savunamayan FETÖ, yeni taktikler arayışında. Örgütüne “susma” talimatı veren terör örgütü lideri Fethullah Gülen, geçmişte yaşananlardan ders alınmasını istedi. Gülen, örgütün yeniden gömülerek saklanması amacıyla, “Geçmişi düşünmekten bugün yapılması gerekenlerin yapılmadığı, geçmişin konuşulmaması, geçmişte yaşananların tekrarlanmaması için tedbir alınması ve stratejiler oluşturulması” talimatı verdi. Talimat, Gülen’in, örgüte yönelik tepkileri unutturmak ve FETÖ’nün sinsiliğini “gizlenmeyle” sürdürme arayışı olarak değerlendiriliyor.

İTİRAFÇILAR İSİM VERİYOR

15 Temmuz’un üzerinden yaklaşık beş yıl geçmesine karşın çeşitli kurumlara yönelik operasyonlar da devam ediyor. Bu kapsamda son olarak 30 Nisan’da, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir ve İstanbul merkezli 66 il ve KKTC’de operasyon gerçekleştirilmiş ve 234 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonlarda itirafçı olanların verdikleri isimler ise her gün yeni bir operasyonun temelini oluşturuyor. FETÖ içinde yaşandığı iddia edilen tartışmalara ise FETÖ elebaşı Gülen, yayımladığı yazı ile müdahil olmuştu. Gülen bu kez, 4 Nisan’da kendi internet sitesi üzerinden, “Himmeti Dağıtmama” başlıklı yazı ile örgüte “susun” talimatı verdi. Yazıda “geçmişi düşünmekten, gelecekle uğraşmaktan bugüne odaklanılamadığı ve yapılması gereken işlerin ihmal edildiğini” savunan Gülen, örgüte, “geçmişi hortlatarak yeni problemlere neden olunmaması gerektiğini” belirtti. “Geçmişte meydana gelen olumsuz hâdiseleri dirilmemek üzere toprağa gömmesini ve üzerine de kocaman kocaman kayalar koymasını bilmek lazım” diyen Gülen, “bunlardan ibret almasını bileceklerini ancak bunu yaparken yeni düşmanlar icat etmemeye, yürünülen güzergâhın emniyetini ihlal etmemeye dikkat edeceklerini” kaydetti.

Gülen, yazıda, “Geçmişte yaşadığımız olumsuzlukları bir daha yaşamama adına gerekli tedbirleri almalı, buna göre stratejiler oluşturmalıyız” derken, “Art niyetli insanların deme damara nüfuz etmemeleri, kanımızı emmemeleri, damarlarımızı koparmamaları adına yapılması gerekli olan şeyleri yapmalıyız. Öyle bir temsil ortaya koymalısınız ki size zulmedenlerde dahi nedamet hislerini tetiklesin, size yaptıklarına pişman olsun ve gelip sizden özür dilesinler. Yoksa külhan beyi gibi konuşmanın, insanların bazı hislerini tahrik etmenin, birilerini rencide etmenin, dikleşmenin kimseye bir faydası dokunmaz. Bilakis dikleşme, karşı dikleşmelere sebep olur” ifadelerini kullandı.