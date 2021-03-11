FETÖ lideri Fethullah Gülen'den "Tekliflere açığız" mesajı

11 Mart 2021 Perşembe, 15:22

FETÖ lideri Fethullah Gülen, uzun bir aradan sonra örgüt içine mesajlar verdiği “kırık testi” konuşmalarına bir yenisini ekledi. Gülen’in yayımlanan mesajının sonunda “Tekliflere açığız” demesi dikkat çekti. Gülen mesajında örgüt üyelerine de dikkat çekerek, “Acelecilikle yola çıkılırsa, maksadın aksiyle tokat yenebilir” dedi.

Bir süredir internet üzerinden propagandaya ara veren Gülen, "Öldü" iddiaları üzerine 2020 yılının Aralık ayında örgütüne seslenmişti. Gülen’in Aralık ayındaki 33 dakikalık konuşması; koronavirüs salgını, öldüğü iddialarına cevap ve sonunda, "Mağaraya çekilmek" mesajıyla bitmişti. Gülen’in “Mağaraya çekilmek” mesajı, “Tedavi görüyor” olarak yorumlandı.

Gülen yine kamera karşısına geçmeden mesaj verdi. Gülen’in “kırık testi” adlı sohbeti de arşivden alınıp konuldu. Bugüne dair mesajlarla güncellenen yazıya “Bu yazı, 9 Haziran 2009 tarihinde yapılan sohbetten hazırlanmıştır” notu düşüldü.

“İKTİDARA SAHİP OLMAMIZ ŞARTTIR” DEDİ, “TOKAT” UYARISI YAPTI

Odatv’nin aktarıdklarına göre, Gülen’in örgütüne mesajlar verdiği yazıda “İktidara sahip olmamız şarttır” ifadesi dikkat çekti. Gülen’in mesajında, “Yeterli donanım ve imkânlara sahip olmadan, iyi bir planlama yapmadan ve sebeplere riayet etmeden acelecilikle yola çıkılırsa, maksadın aksiyle tokat yenebilir” şeklindeki sözleri dikkatlerden kaçmadı.

O ifadeler şöyle:

“Sadece muhatapların durumu değil; problemlere neşter vurma niyetindeki bizim durumumuz da önemlidir. Durduğumuz yer itibarıyla, hedeflediğimiz projeleri gerçekleştirebilecek ilim, irade, tecrübe ve iktidara sahip olmamız şarttır. Yeterli donanım ve imkânlara sahip olmadan, iyi bir planlama yapmadan ve sebeplere riayet etmeden acelecilikle yola çıkılırsa, maksadın aksiyle tokat yenebilir.”

FETÖ, tekliflere açık olduğu işaretini “Yapılan makul teklifler karşısında temerrüde girmeyiz” sözleriyle verip şu satırları kaleme aldı:

“Formatlarla oynama, detaya ait meselelerde zamanın ruhuna uygun değişiklikler yapma bu dediğimin haricinde şeylerdir. Aynı şekilde yaşanan sıkıntılar eğer bizim hatalarımıza terettüp etmişse, hatada ısrar etmez, yanlışımızı düzeltmesini biliriz. Yapılan makul teklifler karşısında temerrüde girmeyiz. Yani bir taraftan hakta sabitkadem olmasını, diğer yandan da hatalarımızdan geri dönmesini biliriz. Çünkü doğru yolda ısrar insana ne kadar çok sevap kazandırırsa, hatadan dönmek de öyledir.”

Özellikle ABD Başkanlık seçimleri sonrasında FETÖ’nün arka arkaya hamleler yapması ve son olarak FETÖ lideri Gülen’in verdiği “Tekliflere açığız, iktidara sahip olmamız şarttır” mesajı dikkat çekti.