Devlet özel sektörün 17,2 milyar dolarlık kredisine garanti verdi!

07 Eylül 2020 Pazartesi, 11:08

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın verilerine göre; Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleşen projelerin finansmanı için özel sektörün çektiği kredilere, devletin verdiği garanti miktarı 17 milyar 200 milyon 54 bin 669 dolara yükseldi. Önümüzdeki 7 yılda ise Dünya Bankası’ndan 10 milyar 500 milyon dolarlık kredi çekilmesi planlanıyor.

En son Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı ve Kınalı-Odayeri Kesimlerinin finansmanı için çekilen krediye 4 milyar 435 milyon dolarlık ödeme garantisi verildi. Geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu için çekilen kredinin 1 milyar 310 milyon 749 bin 341 dolarlık ödeme garantisi var.

Önümüzdeki 7 yılda ise Dünya Bankası’ndan 10 milyar 500 milyon dolar kredi çekilmesi planlanıyor. Dünya Bankası kredileri ise şöyle açıklanıyor: “Kalkınmakta olan ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş olan Dünya Bankasından bugüne kadar bütçe desteği amacıyla çeşitli program kredileri, kamu kurumlarının yatırım ve kurumsal gelişme ihtiyaçları için ise proje kredileri temin edilmiştir.”

Devletin ödemesine garanti verdiği diğer projeler ise şöyle:

* Devlet Avrasya Tüneli için çekilen krediye 960 milyar dolar,

* Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy Kesimi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) için çekilen krediye 2 milyar 318 milyon dolar,

* Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi) Otoyolu için çekilen krediye 4 milyar 956 milyon 312 bin 328 dolar,

* Çanakkale-Malkara Otoyolu (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) için çekilen krediye 2 milyar 799 milyon 993 bin dolar.