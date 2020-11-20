Devlet Tiyatroları’nın sahnelerini kullanacak özel tiyatrolar açıklandı
Devlet Tiyatroları sahnelerinin özel tiyatroların kullanımına tahsis edileceği projede sonuçlar açıklandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları sahnelerinin koronavirüs salgını nedeniyle açılış yapamayan özel tiyatroların kullanımına tahsis edileceğini duyurmuştu.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün, iletilecek başvurularda oyun metninin de gönderilmesini şart koşması tepki toplamıştı.
1 Aralık 2020-15 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek proje kapsamında 1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Devlet Tiyatroları sahnelerini açacağı özel tiyatrolar açıklandı.
Liste şöyle:
Ankara Devlet Tiyatrosu
Çayyolu Sahnesi: Mavi Yıldız Medya, DasDas Sanat, Temaşa Tiyatro, Bu Tiyatro.
Küçük Tiyatro: Ereke Görsel Sanatlar, İkinci Kat Gösteri Sanatları, Bostancı Sanat.
Akün Sahnesi: Akademi Sanat.
İstanbul Devlet Tiyatrosu
Mecidiyeköy Büyük Sahne: SKM, 1001 Sanat, Atölye Sanat, Anatolia Sahne Sanatları.
Üsküdar Tekel Sahnesi: Sanat Değirmeni, Alt Sahne, Versus Tiyatro, Kadıköy Halk Tiyatrosu.
İzmir Devlet Tiyatrosu
Karşıyaka Sahnesi: Gülder Düvernci
Bursa Devlet Tiyatrosu
Ahmet Vefikpaşa Sahnesi: İstanbul Meydan Sahnesi, Dramatik Sahne, Ankara Birlik Tiyatrosu.
Adana Devlet Tiyatrosu
Hacı Ömer Sabancı K.M. Sahnesi: Bostancı Sanat.
Trabzon Devlet Tiyatrosu
Atapark Haluk Ongan Sahnesi: Mim Organizasyon, Reha Özcan Kumpanyası.
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
Orhan Asena Sahnesi: Ritüel Sanat Merkezi.
Erzurum Devlet Tiyatrosu
DT Sahnesi: İyi Yaşam Tiyatro.
Konya Devlet Tiyatrosu
DT Sahnesi: Epizot Görsel Sanatlar, AHD Tiyatro.
Sivas Devlet Tiyatrosu
Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi: Tiyatro Kiraz.
Van Devlet Tiyatrosu
Kültür Merkezi Sahnesi: Tiyatro Eylül Ateşi.
Elazığ Devlet Tiyatrosu
DT Sahnesi: Batı Performans.
Malatya Devlet Tiyatrosu
DT Sahnesi: Batı Performans.
Samsun Devlet Tiyatrosu
AKM Büyük Salon: Şenay Çevrioğlu
Çorum Devlet Tiyatrosu
DT Sahnesi: Ritüel Sanat Merkezi
Ordu Devlet Tiyatrosu
DT Sahnesi: DasDas Sanat, Yakaza Tiyatro.
Kayseri Devlet Tiyatrosu
DT Sahnesi: Mopp Sanat
Özel tiyatroların oyun takvimi hakkında bilgi edinmek için buraya bakılabilir.
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