Devlet Tiyatroları’nın sahnelerini kullanacak özel tiyatrolar açıklandı

Devlet Tiyatroları sahnelerinin özel tiyatroların kullanımına tahsis edileceği projede sonuçlar açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2020 Cuma, 17:35
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları sahnelerinin koronavirüs salgını nedeniyle açılış yapamayan özel tiyatroların kullanımına tahsis edileceğini duyurmuştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün, iletilecek başvurularda oyun metninin de gönderilmesini şart koşması tepki toplamıştı.

1 Aralık 2020-15 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek proje kapsamında 1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Devlet Tiyatroları sahnelerini açacağı özel tiyatrolar açıklandı.

Liste şöyle:

Ankara Devlet Tiyatrosu

Çayyolu Sahnesi: Mavi Yıldız Medya, DasDas Sanat, Temaşa Tiyatro, Bu Tiyatro.

Küçük Tiyatro: Ereke Görsel Sanatlar, İkinci Kat Gösteri Sanatları, Bostancı Sanat.

Akün Sahnesi: Akademi Sanat.

İstanbul Devlet Tiyatrosu

Mecidiyeköy Büyük Sahne: SKM, 1001 Sanat, Atölye Sanat, Anatolia Sahne Sanatları.

Üsküdar Tekel Sahnesi: Sanat Değirmeni, Alt Sahne, Versus Tiyatro, Kadıköy Halk Tiyatrosu.

İzmir Devlet Tiyatrosu

Karşıyaka Sahnesi: Gülder Düvernci

Bursa Devlet Tiyatrosu

Ahmet Vefikpaşa Sahnesi: İstanbul Meydan Sahnesi, Dramatik Sahne, Ankara Birlik Tiyatrosu.

Adana Devlet Tiyatrosu

Hacı Ömer Sabancı K.M. Sahnesi: Bostancı Sanat.

Trabzon Devlet Tiyatrosu

Atapark Haluk Ongan Sahnesi: Mim Organizasyon, Reha Özcan Kumpanyası.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

Orhan Asena Sahnesi: Ritüel Sanat Merkezi.

Erzurum Devlet Tiyatrosu

DT Sahnesi: İyi Yaşam Tiyatro.

Konya Devlet Tiyatrosu

DT Sahnesi: Epizot Görsel Sanatlar, AHD Tiyatro.

Sivas Devlet Tiyatrosu

Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi: Tiyatro Kiraz.

Van Devlet Tiyatrosu

Kültür Merkezi Sahnesi: Tiyatro Eylül Ateşi.

Elazığ Devlet Tiyatrosu

DT Sahnesi: Batı Performans.

Malatya Devlet Tiyatrosu

DT Sahnesi: Batı Performans.

Samsun Devlet Tiyatrosu

AKM Büyük Salon: Şenay Çevrioğlu

Çorum Devlet Tiyatrosu

DT Sahnesi: Ritüel Sanat Merkezi

Ordu Devlet Tiyatrosu

DT Sahnesi: DasDas Sanat, Yakaza Tiyatro.

Kayseri Devlet Tiyatrosu

DT Sahnesi: Mopp Sanat

Özel tiyatroların oyun takvimi hakkında bilgi edinmek için buraya bakılabilir. 


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