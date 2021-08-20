DHA'dan 'orman yangınları' güzellemesi: Talebi artırdı

20 Ağustos 2021 Cuma, 10:00

AKP'li Esenler Belediyesi'nin düzenlediği Boğaz turu ile ilgili haberi servis eden DHA, orman yangınları güzellemesi yaptı. Kadınlar ve çocuklar için dün Esenler Belediyesi etkinlik düzenledi. Evlerinden servisle alınan kadın ve çocuklar, Eminönü İskelesi'nden hareket eden vapurla Boğaz turu yaptı.

Bu turu konu alan haberi DHA, "Orman yangınları Boğaz turlarına olan talebi artırdı" başlığıyla servis etti.