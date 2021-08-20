DHA'dan 'orman yangınları' güzellemesi: Talebi artırdı

Demirören Haber Ajansı (DHA) yaşanan orman yangınlarıyla ilgili skandal bir habere imza attı. DHA, "Orman yangınları Boğaz turlarına olan talebi artırdı" başlığıyla tepki çeken bir haber servis etti.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2021 Cuma, 10:00
DHA'dan 'orman yangınları' güzellemesi: Talebi artırdı
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AKP'li Esenler Belediyesi'nin düzenlediği Boğaz turu ile ilgili haberi servis eden DHA, orman yangınları güzellemesi yaptı. Kadınlar ve çocuklar için dün Esenler Belediyesi etkinlik düzenledi. Evlerinden servisle alınan kadın ve çocuklar, Eminönü İskelesi'nden hareket eden vapurla Boğaz turu yaptı.

Bu turu konu alan haberi DHA, "Orman yangınları Boğaz turlarına olan talebi artırdı" başlığıyla servis etti.


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