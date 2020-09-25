Diabate resmen Trabzonspor'da
Trabzonspor, Malili futbolcu Fousseni Diabate'nin İngiltere'nin Leicester City Kulübü'nden bonservisiyle kadroya katıldğını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor, Malili futbolcu Fousseni Diabate'nin İngiltere'nin Leicester City Kulübü'nden bonservisiyle kadroya katıldğını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate'nin kulübümüze transferi konusunda, Leicester City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Leicester City Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3 (Üç) taksit halinde toplam 1.573.170.-EUR ödenecektir. Ayrıca, Leicester City Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %15'i, ödenecektir. Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya ilk sezon 1.000.000.-EUR garanti ücret, ikinci sezon 1.000.000.-EUR garanti ücret, üçüncü sezon 1.000.000.-EUR garanti ücret, opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde ise 4'üncü sezon 1.050.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."
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