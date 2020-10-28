Dickens'tan 'İşaret Memuru'
Charles Dickens'ın İşaret Memuru seçkisini oluşturan üç öyküsü (İşaret Memuru, Cinayet Davası, “Günbatımına Karşı) hayal gücünü ustalıkla kullandığı korku türünün en başarılı örnekleri arasında yer alır.
Victoria dönemi İngiltere’sinin en önemli romancısı kabul edilen Dickens, Oliver Twist ve David Copperfield gibi kültleşmiş karakterlerin yaratıcısı olmasının yanı sıra doğaüstü, tekinsiz güçlere, spiritüalizme duyduğu ilgiyle de tanınır.
İşaret Memuru seçkisini oluşturan üç öykü; bir demiryolu çalışanına bir hayaletin musallat olmasıyla başlayan gizemli olayları konu alan İşaret Memuru, jüri başkanlığı yaptığı cinayet davası boyunca sanığın suçlu olduğunu göstermeye çalışan bir hayalet tarafından sürekli rahatsız edilen bir bankacının hikâyesinin anlatıldığı Cinayet Davası ve beş rehberin birbirine anlattığı hayalet hikâyelerinden oluşan Günbatımına Karşı, yazarın hayal gücünü ustalıkla kullandığı korku türünün en başarılı örnekleri arasında yer alır.
İşaret Memuru / Charles Dickens / Çeviren: Selçuk Işık / Can Yayınları / 64 s.
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