Didier Drogba'nın oğlu Isaac Drogba ilk kez gol sevinci yaşadı
Didier Drogba'nın Serie D takımlarından Caratese'de oynayan oğlu Isaac Drogba, takımı adına ilk kez gol sevinci yaşadı.
Geçtiğimiz ay Fransız ekibi Guingamp'ın altyapısından transfer edilen genç futbolcu, forma giydiği üçüncü maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı. Caronnese karşısında oyuna her zamanki gibi sonradan giren Isaac, 84'te attığı golle takımının sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasını sağladı ve günün kahramanı oldu.
GUİNGAMP'TA ŞANS BULAMADI
Futbola Chelsea altyapısından başlayan Isaac, 2018'de babasının efsane olduğu Londra kulübünden ayrılmıştı. Didier Drogba'nın önemli bir iz bıraktığı bir başka kulüp olan Guingamp ile anlaşarak babasının izinden giden Isaac, Guingamp formasıyla hiç şans bulamadı ve geride bıraktığımız yaz serbest bırakıldı.
Şubat ayında imza attığı Serie D ekibi Caratese'de profesyonel anlamda ilk maçlarına çıkan Isaac böylece ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. 1,78 boyunda olan ve babası santrfror olarak görev 20 yaşındaki oyuncu, attığı golden sonra büyük bir sevinç yaşarken, sosyal medyada da çok sayıda tebrik aldı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Kendisini tebrik eden arkadaşlarının gönderilerini de paylaşan Isaac'in takımıyla olan kontratı sezon sonunda sona erecek. Paris doğumlu olan ve Fransa vatandaşlığı da bulunan Isaac Drogba'nın sezon sonunda Serie D'den ayrılarak, kariyerini daha üst düzey bir ligde ve takımda sürdürmesi bekleniyor.
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