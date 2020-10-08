Didim'de deniz altında 5 bin yıllık olduğu değerlendirilen liman kalıntıları bulundu

08 Ekim 2020 Perşembe, 08:30

Didim Kültür Mirası Koruma Derneği ve Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, tekne gezisi esnasında, Tavşan Adası'nda su altında liman kalıntılarını tespit etmesi üzerine, Didim Kaymakamı Halil Avşar, beraberinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer ve Milet Müze Müdürü Baran Aydın ile bölgeye gitti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalıntılarla ilgili çalışma başlatacaklarını söyledi.

Keşfin önemli olduğunu belirten Tuncer, "Keşif çalışmalarında Helenizm oryantasyon tarihini yeniden ele almamız gerektiğini düşündüğümüz bir resimle karşı karşıyayız. Burası milattan önce 5 bin yılına dayanan kalıntıları bize resmetti. Bu kalıntılar, kısmen su altında ve su üstünde olmak üzere bir liman olduğunu bize anlattı. Liman, Minos kültürü, Minos medeniyetine ait bir yapı. Dolayısıyla bölge tarihinde Minos kültürünün, bölge üzerinde, Didim üzerinde güçlü etkisini bize açıklıyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede su altı kültürel turizmini canlandıracak bir çalışma başlatmaya karar verdiklerin anlatan Tuncer, "Kaymakam Bey ile yaptığımız yüzeysel incelemeler bile bizi heyecanlandırdı. Çok kısa sürede burada hem su altında hem de su üstünde yüzey araştırmaları çalışmalarını başlatıyoruz." dedi.

Kalıntıların özelliklerine de değinen Tuncer, "Tavşan Adası'nın 7-8 kilometre açığına kadar liman kalıntılarını tespit ettik. 2,5 metre ile 5 metreye kadar bir alanda kalıntılar dağılmış durumda. Burası bir deprem göçüğü ve muhtemelen Helenizm öncesinde meydana gelen bir deprem sonrasında su altında kalmış bir liman yapısı. Dolayısıyla bu bölge üzerinde söylüyorum, Minos uygarlığını biraz göz ardı etmişiz. Dolayısıyla bu buluntuların, literatüre bu açından yeniden kazandırılması bölgede Helenizm oryantasyon kültürünü yeniden ele almamız gerektiğini bize anlatıyor." diye konuştu.

"KALINTILAR TESADÜFEN BULUNDU"

Didim Turizm Derneği Başkanı Şentürk de eşiyle tekne gezisinin ardından Tavşan Adası'nda denize girdiğinde tesadüfen kalıntılara rastladığını anlattı.

10 gün boyunca bölgeye gelerek kalıntıları incelediğini aktaran Şentürk, "Burada işlenmiş taşları gördüm ve Milet Müzesi'ne haber verdim. Burayı Panormos Limanı olarak zikrediyorduk ama bu liman buranın tam karşısında, buranın farklı bir boyutu var. Didim'in gerçek Panormos Limanı burası. Bu kelime güvenli liman anlamına geliyor. Başka yerlerde de bu isimler var." diye konuştu

Deniz altındaki taşların 3-4 metre uzunluğunda 50 santimetre genişliğinde olduğunu aktaran Şentürk, "Bunu Didim’e ve turizme kazandırmamız lazım. Didim'de yeni bir süreç başlamıştır. Milet Müzemiz ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak çalışma yaparak burayı yeni bir destinasyon olarak ilçeye kazandırmamız lazım" dedi.