Didim’in şifa seraları

30 Haziran 2020 Salı, 02:00

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın göreve gelir gelmez başlattığı sera çalışmaları kapsamında kurulan merkezde, ilk yıl 150 bin adet olan çiçek üretimi 4 yılın ardından 1 milyonu geçti. Mevsimsel çiçeklerin yanı sıra lavanta, biberiye ve kekik gibi tıbbi aromatik yağ üretimi için üretilen bitkilerden elde edilen uçucu yağlarda “Didyma” markası ile satışa sunuluyor. Başkan Atabay, serada ürettikleri ürünlerden kendi makineleriyle yağlarının çıkarıldığını söyledi. Atabay “İlk nane yağı ile başladığımız üretimimizi, kekik, biberiye, lavanta ve delice zeytinyağı ile çeşitlendirdik. Şu an tıbbi aromatik bitkilerden uçucu yağ elde ediyoruz. Bunu da kendi fidanlığımızda gerçekleştiriyoruz. Tüm çabamız daha güzel bir Didim için” ifadelerine yer verdi. 14’ü yakın köylerden kadınlar olmak üzere 30'a yakın insana iş imkânı sağlandığını hatırlatan Başkan Atabay, aynı zamanda istihdam sağlamasıyla büyük bir sosyal sorumluluk projesi örneği oluşturduğunu belirtti.