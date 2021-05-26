Dijital avro için tarih verildi

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:37

Avrupa dijital avroya geçmeye hazırlanıyor. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, Jun Ishikawa ile gerçekleştirdiği röportajda dijital euro çalışmalarına başlamalarının sebebini trend ve güvenlik olarak belirtti.

İki sebepten dolayı dijital avroya ihtiyaçları olduğunu belirten Panetta, “İnsanların internetten daha fazla alışveriş yaptığını görüyoruz ve bu trend devam ederse nakit kullanımı azalacak. Bizim görevimiz de egemen ve güvenli bir para sağlamak. İkinci olarak ise Avrupa perakende pazarının birkaç yurtdışı aktör tarafından domine edilmesine izin veremeyiz. Avrupa’nın dijital ödeme çözümlerde yeri olmadan parasal ve finansal bağımsızlığımız tehlikeye girer” dedi.

"RİSKLERDEN KAÇINACAĞIZ"

Dijital avronun kullanıcılarına tamamen güvenli, risksiz ve tamamen likit bir ödeme aracı sağlayacağını vurgulayan Panetta, düzenleme olmadığı müdddetçe bu tarz enstrümanlara büyük yatırım girişlerinin yaşanabileceğini ve bunun da finansal istikrar üzerinde risk oluşturabileceğini söyledi.

“Fakat biz bu risklerden kaçınacağız” diyen Panetta, bunun iki yolu olduğunu vurgulayarak “Ya bireysel dijital avro bulundurmayı sınırlandıracağız, örneğin 3 bin avrodan fazla tutmak yasak olacak. Ya da belirli bir miktarın üzerinde tutulan paraya kesinti uygulayacağız” dedi.

"BU EN ERKEN TARİH OLUR"

Panetta, dijital avronun ne zaman kullanıma sunulacağıyla ilgili soruya ise “Konuyla ilgili tartışmalarımızı 5 yıl içerisinde hedefe ulaşmak üzerine başlattık” dedi.

Çin'in 2013 yılında, İsveç'in ise 2017 yılında dijital para çalışmasına başladığına değinen Panetta, bu ülkelerin 2026 yılında parayı çıkarabileceklerini söylediklerini vurguladı.

Ishikawa'nın "Peki 2026 yılında dijital avro sahibi olabilecek miyiz?" sorusuna Panetta "Bu en erken tarih olur" dedi.

Acele etmek istemediklerini ve bunun bir yarış olmadığını belirten Panetta, “Kullanıcıların işine yaramayacak ya da istikrarsızlık yaratacak bir dijital para çıkarma riskini göze alamayız. İlk önce bitirmek için acelemiz yok” dedi.