Dijital ayak izi her yerde

04 Mart 2021 Perşembe, 04:16

Koronavirüsten korunmak için evde bulunan çok sayıda yurttaş alışveriş sitelerine akın etti. Dolandırıcılar ise yurttaşların uzaktan alışveriş yapmasını fırsata çevirdi. Bazı dolandırıcılar sahte internet sitelerinden ürün satarken bazıları ise internetten alışveriş yapan yurttaşların kredi kartı ve hesap kartı bilgilerine ulaştı.

Son olarak dolandırıcılar koronavirüs aşısı yalanıyla yurttaşları dolandırdı. Aşı randevusu oluşturma bahanesiyle mesaj atan dolandırıcılar, tek tuşla yurttaşların bilgilerine ulaşarak hesaplarını boşalttı. Yetkililer, telefona ya da e-posta’ya gelen bu tür linklerin açılmaması konusunda uyarıda bulunurken Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Faruk Çayır, her girdiğimiz sitede ayak izi bıraktığımızı belirterek sitelere girdiğimiz kişisel bilgilerimizin hayatımızı mahvedebileceğine dikkat çekti.

MUTLAKA BİR AÇIK ÇIKIYOR!

Kişisel verilerin internette dolaşmasından kaynaklı dolandırıcılığın arttığını belirten Faruk Çayır, “Özellikle pandemi sürecinde internet üzerinden alışveriş yaptığımız için kredi kart bilgileri ve kimlik bilgilerimiz kaydediliyor. Bu nedenle dolandırıcılık da artıyor. Alışveriş yaptığımız siteler önlemleri almak zorunda. Ancak ne kadar önlem alırlarsa alsınlar bir açık çıkıyor. Bu açık kapatılamadığı zaman da dolandırıcıların işine yarıyor. Telefon numaranıza, kredi kartınıza, kimlik numaranıza ulaşınca ve bunları bütünleştiren dolandırıcılar her şeyi yapabilir” diye konuştu.

YÜZDE 100 GÜVENLİK YOK



- Tanımadığınız adreslerden gelen e-mailleri asla açmayın, linklere tıklamayın.

- Kişisel bilgilerinizi, kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerinizi paylaşacağınız sitelere doğrudan internet adresini yazarak girin.

- İnternet alışverişlerinizde mutlaka sanal kredi kartı kullanın. Sanal kart size harcama limitinizi anlık belirleme olanağı sağlar ve dolandırıcıların asıl kredi kartı bilgilerinize ulaşmasına engel olur.

- Kolay tahmin edilebilir şifreler kullanmayın.

- Bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda mutlaka antivirüs yazılımı kullanın.

- Tüm bu önlemleri alsanız dahi unutmayın, halen risk altındasınız.