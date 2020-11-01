Dijital haritalama kargoyu hızlandırdı

01 Kasım 2020 Pazar, 05:30

Küçükpehlivan, “Türkiye’de her gün 2.5 milyon adet kargo taşınırken bunların 250 bini, kargo firmasının yanlış şubesine gidiyordu. Bizim uygulamamızla bu rakam 50 binlere geriledi.

Adreslerin ayrıntılı yazılmasıyla birlikte bu rakamın 25 bin adetin altına düşmesi bekleniyor. Bugün her 5 pizzadan 4’ü sunduğumuz dijital haritalarla müşterilere ulaşıyor” dedi.