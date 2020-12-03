Dijital Mecralar Komisyonu ilk kez toplandı
TBMM’de 23 Temmuz’da kurulan Dijital Mecralar Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Komisyon Başkanı AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, komisyonun görevlerini “İnternet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunmak. İnternet kullanımı ve etkileriyle ilgili uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, bu konular hakkında gerektiğinde yurtdışında incelemelerde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunmak. İnternetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlikler ve projeler yapmak” olarak sıraladı.
CHP’li Deniz Yavuzyılmaz ise internet hızına ilişkin verileri paylaşarak “Türkiye, 175 ülke arasında 101’inci sırada. Bu konuda oldukça geride olduğumuz söylenebilir” dedi.
Yavuzyılmaz, Türkiye’de gündem olan konuların da bu komisyonda konuşulması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Yayman, yalnızca sosyal medya konularını tartışmamaları gerektiğini belirterek “Komisyon, sosyal medya komisyonu değildir. Kurtlar Vadisi’nden esinlenerek ‘Burası insanları dinleyecek, takip edecek, yasaklayacak, engelleyecek’ gibi bir durumumuz yoktur” dedi.
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