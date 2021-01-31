Dijital platformlarda 10’ar dakikalık dizi dönemi!
Pandemi ile dijital platformun ağırlığı kendini iyice hissettiriyor.
Pandemi ile dijital platformun ağırlığı kendini iyice hissettiriyor. Bu platformlardan Gain’in konuşulan ve uyarlama olmayan yapımlarından mini dizi “Terapist”i büyütecimize aldık. Zeynep Dadak’ın yönetmenliğindeki filmin senaryo ekibi, O.F.İ.S-Ortak Fikir Sanat-Elçin E. Karaahmet, Süleyman Karahmet, Özgür Yamacı ve Derya Debrişan’dan oluşuyor.
Önemli karakterleri ise Muhammet Uzuner, Murat Kılıç, Zeynep Camcı, Çağdaş Onur Öztürk, Dolunay Soysert ve İlayda Alişan canlandırıyor. Richard Schenkman’in yönettiği Man from Earth/Dünyalı türü Terapist’in de büyük çoğunluğu tek plan ve tek kamerayla tiyatral çekilmiş.
Ve yine örneğine ABD yapımı Monk (TR’de Galip Derviş adıyla uyarlanmıştır) gibi dizilerde de rastlayacağınız, toplu terapi seansındaki danışanlarından birinin işlediği cinayeti, psikiyatristin, “flasback”ler ve beyin fırtınası ile çözme çabası işlenmiş.
SIRA DIŞI KARAKTERLER
Zeynep Camcı’nın doğallığı, Dolunay Soysert’in ağdalı oyunculuğu gibi her bir oyuncu temiz iş çıkarmış. Ve film, bu güçlü oyunculukların lokomotifinde, sıra dışı karakterlerin yakası açılmadık sırlarıyla ilerliyor.
Her ne kadar Terapist, uyarlama bir film değilse de ABD filmlerinden fazlaca etkilenmiş(!).
Çağdaş Onur Öztürk’ün canlandırdığı ve terapiste danışanlardan, doktor karakterinin “Annem de içiyor, sabahtan ona içki alıyor, onu evin bir köşesinde sızmış buluyordum” betimlemesini, memleketimdeki annelere uyarlarken zorlandım!
Altını bezleyen iş insanı karakteri gibi (Murat Kılıç), kamyon şoförlerine otostop çekerek onlarla seks yapma fantezisini anlatan üniversite öğrencisi (İlayda Alişan), Türkiye’de yapılacak olası bir toplu terapi için fazlaca cesur.
Belki de filmin büyüsü, cinayeti aydınlatmaya çalışırken her biri birbirinden ilginç karakterlerin yakası açılmadık, yok artık dedirten öykülerinde gizli.
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