Dikili’de festival sona erdi

31 Ağustos 2021 Salı, 11:00

Spordan sanata, konserlerden panellere birçok etkinliğin gerçekleştiği festivalde birbirinden önemli isimler yer aldı. Üç gün boyunca süren festivalde Dikilililer güne pilates, aerobik ve yoga etkinliğiyle başladı. Program çocuk tiyatrosu ve çeşitli sergilerle devam etti. Tiyatrocu Özgür Özgülgün tarafından çocuklar için oyun atölyesinin düzenlendiği festivalin ilk gününde Halk TV’de yayınlanan Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar canlı yayınına Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Sanatçı Selda Bağcan ve Yazar-Yönetmen Nebil Özgentürk konuk olarak katıldı. Bisiklet turu ve kitap sergisinin de açıldığı festivalde gazeteciler Yaşar Aydın, İrfan Değirmenci ve Sibel Hürtaş’ın konuşmacı olduğu “Baskı Döneminde Basın” konulu panel gündüz programında yapılırken, CHP Kültür, Sanat ve Turizm Başdanışmanı İsmet Orhan’ın moderatörlüğünde Akademisyen-Strateji Uzmanı Erol Mütercimler, Ressam-Siyasetçi Bedri Baykam, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve Tiyatro Oyuncusu Orhan Aydın’ın konuşmacı olduğu “Göçün Kültürel ve Sosyal Etkileri” konulu panel ise akşam bölümünde gerçekleşti. Festivalin açılış konuşmalarını ise Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Grup Başkan Vekili-İstanbul Milletvekili Engin Altay yaptı. Konuşmaların ardından yönetmenliğini Nebil Özgentürk’ün yaptığı “Selda” belgeseli Dikililerle buluştu. Belgesel sonrası ise Selda Bağcan konseri gerçekleşti. Sevilen sanatçının şarkılarına festivale katılan binlerce Dikilili hep bir ağızdan eşlik etti.

Renkli görüntülere sahne oldu

Festivalin ikinci gününde de gün boyu etkinlikler devam ederken Dikililer güne Mini Voleybol Şampiyonası’nın birinci etabı ile merhaba dedi. TELE1’in canlı yayın yaptığı söyleşide ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Müzisyen-Yazar-Yönetmen Zülfü Livaneli, Yazar-Yönetmen Nebil Özgentürk yer aldı. Ardından moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Tuncay Mollaveisoğlu’nun yaptığı “Anayasa, İktidar ve Sağlık” konulu panelin konuşmacıları ise CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekili-YDK Üyesi Mahir Polat ve CHP PM Üyesi Dr. Aylin Yaman oldu. İkinci gün belgesel kuşağında yönetmenliğini Nebil Özgentürk’ün yaptığı “Toprak” belgeseli yayınlandı. Festivalin ikinci gününde son etkinlik ise Levent Üzümcü, Ali Hakan Beşen, Cengiz Toraman ve Mehmet Küçükgünaydın tarafından sahnelenen “Aziz Nesin Kabare” oyunu oldu.

30 Ağustos coşkusu ve Manga konseri

Dikili, Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali’nin son günü Mini Voleybol Şampiyonasıyla başladı. Panel bölümünde “Türkiye’nin Kayıp Yılları” konusu ile CHP Ankara Milletvekili-PM Üyesi Gamze Taşcıer, Gazeteci-TV Programcısı Özlem Gürses ve Yazar Murat Ağırel yer aldı. 30 Ağustos Zafer Korteji ve Fener Alayı’nın da gerçekleştiği festivalde Nebil Özgentürk yönetmenliğinde “Kurtuluştan Kuruluşa 30 Ağustos” belgeseli yayınlandı. Dikili, Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali Manga konseriyle son buldu.

Kültür ve sanatın kenti Dikili

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılıyla birleştirilen festivalin coşkuyla gerçekleştiğini ifade eden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “ Üç gün boyunca birbirinden değerli konuklarımızın yer aldığı Dikili, Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali’mizi adına yakışır bir şekilde gerçekleştirdik. Dikili’mizin kültürünü yansıtıp, sanata ve sanatçıya sahip çıkan, demokrasi savunucularını, emeğin temsilcilerini bir araya getirerek hemşehrilerimizle ve misafirlerimizle buluşturduk. Festivalimizin kapanışını 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 99. yılına özel kılmanın büyük onurunu da yaşadık. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kültür ve sanata bakışını kendimize yol çizdik. Bu yolda da sonuna kadar yürümeye devam edeceğiz. Kültür ve sanatla bütünleşen bir Dikili için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Festivalimize katılarak bizlerle olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.