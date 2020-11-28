Dikkat! Bu uygulamalar hayat kurtarır

28 Kasım 2020 Cumartesi, 16:00

En son İzmir’de meydana gelen 6.9 şiddetindeki deprem, Türkiye’nin fay hattı üzerinde bulunduğunu ve çok sayıda kentin deprem riski altında olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Son dönemlerde teknoloji şirketleri de fekalet durumlarında hayat kurtarabilecek uygulamalar geliştiriyor.

Deprem olasılığını birkaç dakika önceden hissettirebilen, acil durumlarda yakınlarınıza kısa mesaj göndererek iyi olduğunuzu haber veren ve internetsiz çalışabilen uygulamaların sayısı artıyor. Deprem sonrası haberleşmeyi sağlayabileceğiniz bazı mobil uygulamaları listeledik.

AKUT Güvendeyim

Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) uygulaması olan ‘AKUT Güvendeyim’ uygulaması sayesinde tek tuşla şebekeleri ve aramaları meşgul etmeden, ailenize ve tanıdığınız kişilere güvende olduğunuzun mesajını atabiliyorsunuz. ‘Güvendeyim’i kullanmak için internete de gerek yok.

112 Acil Yardım Butonu

‘112 Acil Yardım Butonu’ mobil uygulaması, bulunduğunuz konuma ambulans çağırmaya yarıyor. Bulunduğunuz adresi bilmiyorsanız veya sesli olarak 112’ye iletebilecek durumda değilseniz bu uygulama hayat kurtarıcı oluyor.

Life360

Bu uygulamayı ailenizin, arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin canlı konumunu takip etmek için kullanabiliyorsunuz. Oluşturduğunuz gruptaki kişilerin şu an nerede olduğu, en son nerede görüldüğü ve şarj durumunu görüntüleyebiliyorsunuz.

BiP

Turkcell’in geliştirdiği BiP Acil Durum Butonu ile acil durumda ulaşmak istediğiniz kişilere nasıl olduğunuzu konumunuzla birlikte BiP'ten tek tuşla gönderebiliyorsunuz. Acil Durum Butonu hem internet üzerinden hem de bluetooth üzerinden çalışabiliyor. Uygulama içindeki "Yardım İste" özelliğiyle kullanıcılar, ihtiyaç durumunda bluetooth bağlantısı üzerinden 300 metreye kadarki alanda çevrelerinde olan kişilere sesli ya da yazılı acil durum çağrısı gönderebiliyor.

First Aid - IFRC

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından hazırlanan uygulama, yaralanma durumuna göre hangi ilk yardım metodunu uygulamanız gerektiğini Türkçe anlatıyor. Uygulama buna ek olarak, acil durumlara karşı hangi hazırlıkları yapmanız gerektiğinin bilgisini de içinde bulunduruyor.

Whistle/Real Whistle

Deprem sonrası içinde bulunduğunuz bina yıkılır ve enkaz altında kalırsanız, bu uygulama ile arama kurtarma ekiplerinin daha kolay duyabileceği tiz sesleri telefonunuzdan çıkartabilirsiniz. Çok az şarj yiyen bu uygulama ile çok yüksekte ses çıkartabiliyorsunuz.

Bridgefy

Bridgefy uygulaması, mesajlaşma için bluetooth özelliğini kullanıyor. Mobil internetinizin veya Wi-Fi'nin çalışmaması durumunda Bridgefy uygulaması ile 50 metre içerisinde bulunan kimselerle iletişime geçebiliyorsunuz.

Earthquake

Yaklaşan bir deprem için sizi hazırlıyor. Depremlerin gerçekleşme konumlarını noktasal ve ısı haritası olarak ekrana getiren uygulama, acil durumda iletişim imkanı da tanıyor. Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında ne yapılması gerektiği konusunda adım adım talimatlar da verebilen uygulama, size takip etmek istediğiniz şehir veya ülkelerdeki depremleri anında bildiriyor.